ملعقة من الخميرة في وصفتي السحرية الحل الجذري لمشاكل الشعر المتقصف وحل أمثل لتساقط شعرك

يحتاج الشعر المجعد المكسر لمجهود من أجل فرده وتنعيمه وعلى الرغم من وجود أكثر من طريقة لفرد الشعر ولكن ليست جميع هذه الطرق المعروفة والشائعة تعطي النتيجة التي نحلم بها، في حين أن الوصفات التي تعتمد على المكونات الطبيعية هي أحد أهم السبل من أجل الوصول إلى الشعر المثالي الناعم المفرود الخالي من التجاعيد والتشابكات لا سيما أنها موفرة وغير مكلفة للنساء إطلاقًا، والخميرة إحدى تلك الوصفات الطبيعية التي توفر لك شعر ناعم كالحرير سواء لكِ أم لطفلتك الصغيرة.

ملعقة من الخميرة في وصفتي السحرية الحل الجذري لمشاكل الشعر

الشعر المجعد قد يكون مصدر إزعاج وإحراج لمن يعاني منه خاصةً إذا لم يكن هناك اهتمام به، وإذا كانت هناك المقدرة للذهاب إلى صالونات التجميل فإن الحل مؤقت وقد يضر الشعر مع الوقت مثل الهيشان والتقصف، ولكن بوصفة الخميرة التالية لن تندموا على استخدامها وستفاجئون بالنتائج الفورية:

مكونات وصفة الخميرة للشعر

عدد كيسين من الخميرة الفورية.

ملعقة لها حجم كبير عسل نحل.

مقدار ثلاث ملاعق لها نفس الحجم حليب مُسخن دافئ.

الطريقة

نبدأ بمزج الخميرة مع العسل أولًا في إناء عميق حتى تذوب تمامًا في العسل وتمتصه. ومن ثم نضيف لهذه المقادير الحليب الدافئ لكي يسهل من تخمر الخمير ويسرع من تلك العملية وأثناء الإضافة يتم المزج تدريجيًا. هنا أصبحت وصفة الخميرة لفرد الشعر جاهزة يجب أن نبدأ في تقسيم الشعر لأجزاء متباعدة حتى نستطيع فرد الخلطة. نغمر الشعر بدايةً من فروة الشعر والجذور حتى الأطراف بأكملها. تستخدم بونيه الشعر في تغطيته جيدًا وتلك الخطوة هامة في امتصاص الشعر للسائل لكي يتغلغل بين خلايا الشعر ونحصل على النتيجة الأفضل. بعد ثلاث ساعات تقريبًا نزيل البونيه لكي نغمر الشعر بالشامبو الذي يفضل أن يكون طبي النوع. بعد الغسل يمشط الشعر بسهولة وستجد أن التشابكات قد اختفت تمامًا، وللحفاظ على حالته كما هي يتم إضافة كريم مرطب مناسب للشعر. مع العلم أن الوصفة تناسب كلا الجنسين سواء رجال أو نساء كما أن النتيجة لا تظهر إلا بعد التكرار بمعدل مرتين بكل أسبوع.

نعم حقاً هي ملعقة واحدة من الخميرة في وصفتي السحرية تعد الحل الجذري لمشاكل الشعر الهايش وحل أمثل لتساقط شعرك، فإنك بعد تجربة هذه الوصفة التي قدمناها لكم من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني لن تجدي مشاكل تواجهك في شعرك، وإن الخميرة تعد من أهم المكونات التي تدخل في وصفات الشعر.