نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طرق تطويل الرموش في البيت بسرعة بمكونات طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل الرموش في البيت، حيث توجد الكثير من الطرق الطبيعية والإجراءات الطبية التي لها دور كبير في تطويل رموش العينين ومن أمثلتها (دواء لاتيس) الذي يعزز نمو الرموش بشكل كبير ويجعلها طويلة وكثيفة، ولكن السيء في هذا الدواء أنه علاج وقتي فقط أي أن الرموش تعود لوضعها الطبيعي وتتساقط مرة ثانية عند توقف استخدامه، ولهذا يفضل استخدام الوصفات الطبيعية التي تعطي نتيجة طويلة في وقت قصير وليس لها أي آثار جانبية تؤثر على العين.

أسرع طرق تطويل الرموش في البيت

زيت الزيتون له دور كبير في تطويل وتكثيف الرموش بسرعة من الجذور ومن الداخل، ويجعلها قوية حتى لا تنكسر بسهولة، هذا بجانب أنه يعزز عمل الدورة الدموية في بصيلات الشعر ويحفز نموها بفضل احتوائه على عناصر غذائية كثيرة وأحماض دهنية أساسية، وعصير الصبار يحتوي هو الآخر على عناصر غذائية تحفز نمو الشعر، ويتم تحضير هذا العصير كالتالي:

كمية مناسبة زيت زيتون.

عدة قطرات عصير صبار.

طريقة التحضير

نخلط المكونات مع بعضها جيداً ليتكون خليط. ثم نضع الخليط على الرموش ونتركه لمدة ربع ساعة تقريباً. بعد ذلك نغسل الرموش جيداً بماء دافئ.

وصفة زيت الزيتون لتطويل الرموش

كما ذكرنا سابقاً أن زيت الزيتون يحتوي على مركب فينولي وهو (أوليوروبين) الذي يساعد في زيادة معدل نمو الشعر الذي يؤثر بدوره على تطويل الرموش بسرعة البرق، وللحصول على هذه الوصفة نقوم بالتالي:

عدد 4 قطرات زيت زيتون.

قطعتان من القطن.

طريقة التحضير

نضع قطرات زيت الزيتون في وعاء مناسب. ثم نغمس به كرات القطن ونضعها على رموش العينين العليا والسفلى. نترك القطن على الرموش لمدة عشر دقائق فقط، ثم نغسل الرموش بماء فاتر.

وصفة زيت الليمون لتطويل الرموش

هناك دراسات قد أجريت بالفعل أثبتت أن زيت الليمون يساعد كثيراً في تعزيز معدل نمو الشعر بشكل سريع، وبالتالي يساعد في تكثيف وتطويل الرموش، ولهذا ينصح بتحضير المكونات التالية للحصول

على هذه الوصفة:

المكونات

ملعقتان من قشر الليمون.

عدة قطرات من زيت جوز الهند، ويمكن استبداله بزيت الزيتون.

قطعة من القطن.

طريقة التحضير