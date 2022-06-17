طريقة عمل ايس كريم بالشكولاتة في المنزل بكوب واحد من الحليب السائل

طريقة عمل ايس كريم بالشكولاتة بمجموعة من الخطوات السريعة البسيطة في المنزل، يعشق الجميع كثير من المرطبات بأنواعها وهي التي تتضمن العصائر والايس كريم معاً في فصل الصيف وذلك بسبب الجو الحار، وهذه الأشياء مفيدة للجسم لأنها تعمل على ترطيب الجسم وتعويض ما يفقده من مياه، وجميع المكونات نجدها بكثرة في جميع الأماكن منها الحليب السائل والشكولاتة والكاكاو والبيض واللبن البودرة، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل ايس كريم بالشكولاتة والتعرف على خطوات عمله ببساطة.

مكونات عمل ايس كريم بالشكولاتة

يحتوي الآيس كريم بالشكولاتة على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من الحليب السائل.

علبة من الكريمة.

كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ربع كيلو من ألواح الشكولاتة الغامقة.

٤ ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو.

٢ حبات من البيض.

مكسرات متنوعة.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهولة التحضير الآيس كريم في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع اللبن السائل ثم نقوم بإضافة الكريمة وبودرة الكاكاو ونقلبهم جيدا حتى نحصل على قوام متماسك. بعد ذلك نقوم بخفق البيض في الخليط ثم نقوم بتكسير الشكولاتة في طبق إلى قطع صغيرة ثم نضيف إليها السكر و المكسرات ونخلطها جيدا ثم نضيفها إلي الخليط ونقلبها ببطء. نقوم بوضع الآيس كريم في علبة متوسطة ونغلقها جيدا ووضعها في الفريزر. بعد ذلك نتركها في الفريزر لمدة لا تقل عن ست ساعات وتقدم باردة بجانب صوص الشكولاتة.

طريقة عمل صوص الشكولاتة

سوف نقدم طريقة عمل صوص الشكولاتة بصورة بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-