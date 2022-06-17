نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايزة تخلي بشرتك زي الكوريين ضعي كريم النشا الكوري ساعة واحدة وستحصلين على بشرة صافية ونقية في المقال التالي
تعد دولة كوريا من الدول التي تشتهر فتياتها بالبشرة البيضاء الرائعة الخالية من البقع الداكنة وترغب الكثير من الفتيات الآخرين للوصول إلى بشرة بيضاء وجذابة خالية من المشكلات الآخرى التي يعانون منها، ونلاحظ البعض من الفتيات يعانون من مشكلة إسمرار البشرة بالإضافة إلى وجود العلامات الغير مرغوبة وجودها على البشرة وتجعل هذه المشكلات الكثير من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على تفتيح الوجه بإستخدام الأجهزة غالية الثمن والبعض الآخر من الفتيات يقومون بإستخدام بعض الخلطات والوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة ولكن الخلطات شهيرة بإحتوائها على المادة الفعالة التي تسبب حساسية مفرطة للبشرة.
تعتبر وصفة كريم النشا الكوري من الوصفات التي تساعد على جعل البشرة بيضاء وجذابة حيث تعاني الكثير من الفتيات من إسمرار البشرة لذلك تبحث العديد من الفتيات عن بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة ولكن تعتبر وصفة كريم النشا الكوري من اقوى تلك الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة.
مكونات عمل وصفة كريم النشا الكوري لتفتيح الوجه
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة من الحليب السائل.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل وصفة كريم النشا الكوري لتفتيح الوجه
- أحضري طبق وضعي به ملعقتان كبيرتان من النشا وضيفي إليه ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي وقومي بتقليب النشا مع الزبادي جيدا حتى يتجانسوا تماما.
- بعد ذلك عليكي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من الحليب السائل مع إضافة نصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.
- بعد تجانس تلك المكونات ببعضها قومي بوضع تلك الوصفة على بشرتك ولكن قبل وضع تلك الوصفة يشترط أن تكون بشرتك نظيفة خالية من أي متسخات متعلقة بها عن طريق غسل البشرة بالماء البارد والغسول المناسب لنوع بشرتك.
- بعد ذلك عليكي بوضع الوصفة السحرية على بشرتك النظيفة وأتركي هذه الوصفة على بشرتك لمدة ساعة واحدة أو أكثر حتى تجف ونتأكد من إمتصاص البشرة لهذه الوصفة.
- بعد ذلك عليكي بغسل بشرتك بالماء البارد جيدا حتى تزول آثار تلك الوصفة، بعد ذلك عليكي بتجفيف بشرتك بقطعة من القطن وكرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال شهر واحدة فقط من بداية إستخدام تلك الوصفة سوف تلاحظين أفضل النتائج التي تحلمين بها.
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