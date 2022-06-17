عايزة تخلي بشرتك زي الكوريين ضعي كريم النشا الكوري ساعة واحدة وستحصلين على بشرة صافية ونقية

تعد دولة كوريا من الدول التي تشتهر فتياتها بالبشرة البيضاء الرائعة الخالية من البقع الداكنة وترغب الكثير من الفتيات الآخرين للوصول إلى بشرة بيضاء وجذابة خالية من المشكلات الآخرى التي يعانون منها، ونلاحظ البعض من الفتيات يعانون من مشكلة إسمرار البشرة بالإضافة إلى وجود العلامات الغير مرغوبة وجودها على البشرة وتجعل هذه المشكلات الكثير من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على تفتيح الوجه بإستخدام الأجهزة غالية الثمن والبعض الآخر من الفتيات يقومون بإستخدام بعض الخلطات والوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة ولكن الخلطات شهيرة بإحتوائها على المادة الفعالة التي تسبب حساسية مفرطة للبشرة.

تعتبر وصفة كريم النشا الكوري من الوصفات التي تساعد على جعل البشرة بيضاء وجذابة حيث تعاني الكثير من الفتيات من إسمرار البشرة لذلك تبحث العديد من الفتيات عن بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة ولكن تعتبر وصفة كريم النشا الكوري من اقوى تلك الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة.

مكونات عمل وصفة كريم النشا الكوري لتفتيح الوجه

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة من الحليب السائل.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل وصفة كريم النشا الكوري لتفتيح الوجه