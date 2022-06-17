ناعم زي الزبدة.. طريقة عمل الفسيخ المصري الوردي بكل تكاته لطعم خرافي يذوب في الفم مستحيل تشتريه

عند حلول شم النسيم أو في شهر رجب تكثر تناول الأسماك المالحة والتي يعد الفسيخ واحدًا منها، وعند شرائه من المحلات نجده باهظ الثمن إذا قارناه بكميته ومواد تحضيره التي لا تتكلف شيئًا، لذلك تبحث الأمهات دومًا عن طريقة عمل الفسيخ في المنزل والتي سوف نقدمها لكم من خلال المقال من أجل تحضير وجبة مضمونة دون الضرر بصحة الأسرة، كما أنك ستجده غير مكلف إطلاقًا.

طريقة عمل الفسيخ

بدلًا من شراء الفسيخ من المحلات بثمن كبير بإمكانك عمله في المنزل بكل سهولة، وذلك من خلال الطريقة التالية:

المكونات

عدد أربع سمكات من السمك البوري الطازج.

خمسة أكياس كبيرة من ملح الطعام الخشن.

أربعة ملاعق كبيرة من الشطة الحارة.

قطعة كبيرة من الشاش الطبي.

أربعة أكياس من المناديل.

العديد من الأكياس البلاستيك المخصصة لحفظ الأطعمة.

الفسيخ المصري

في البداية نحضر سمك البوري ونرفع الخياشيم الموجودة به لنتخلص من الدم الموجود بها.

نجفف السمكة من الخارج جيدًا باستخدام المناديل.

نقوم بتعليق السمك من الذيل، ونضعه مرفوعًا إلى أعلى حتى يتخلص من ما به من دم.

نضع السمك في الشاش ونضغط عليه قليلًا.

نكرر التنظيف من الداخل والخارج.

نخلط الملح الخشن مع الشطة الحارة ونقلبهم جيدًا.

نقوم برفع الخياشيم ونقوم بحشوها بهذا الخليط جيدًا حتى تتعبأ به.

نكرر ذلك عدة مرات إلى أن تنتهي كمية الملح والشطة.

نقوم بلف السمك البوري بالكيس الأول جيدًا ثم نقوم بوضع الكيس الآخر عليه.

نكرر ذلك بعدة أكياس حتى لا تنتشر رائحته في أرجاء المنزل.

نحضر علبة من البلاستيك ثم نضع السمك به ونغلق جيدًا.

نترك السمك في مثل هذا الجو الحار لمدة أسبوعين أما في الجو البارد يترك لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.

عند التأكد من نضجه يتم وضعه في درج الثلاجة إلى حين الحاجة إلى أكله.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة عمل الفسيخ في المنزل حتى نضمن نظافة مكوناته وبعد أن يتم نضجه نقوم بتنظيفه وعصر كمية مناسبة من الليمون والخل ويتم تناوله بجانب الفلفل الأخضر والليمون والخبز الساخن.