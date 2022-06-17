رچيم الكمون 10 ايام والبطن هتختفى نهائى ..انقاص الوزن بطريقة ملحوظه وسريعه

رچيم الكمون ،أجريت العديد من الأبحاث العلمية في الآونة الأخيرة والتي أثبتت دور الكمون في التخسيس وإذابة دهون الجسم بشكل عام، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل طريقة لاستخدام الكمون في الرجيم، كما سنتعرف على فوائد الكمون للصحة.

أفضل وصفة للتخسيس بالكمون

توجد العديد من التجارب التي أثبتت فاعلية الكمون في التخسيس وإذابة الدهون، ولكن يجب العلم بأن استخدام الكمون فقط لن يؤدي إلى النتائج المرجوة، بل يجب اتباع عادات صحية وغذائية سليمة، ويجب أيضًا الحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم حتى تصل إلى الوزن المثالي في أسرع وقت.

وتنتشر العديد من الوصفات التي يمكن تحضيرها باستخدام الكمون، ومن أفضل تلك الوصفات ما يلي:

وصفة الليمون والكمون:

هي من أكثر الوصفات استخداما، حيث إنه تؤدي إلى نتائج فعالة وسريعة.

المكونات

ملعقة كبيرة من عشبة الكمون.

عصير ليمونة.

كوب ماء بارد.

طريقة التحضير

توضع ملعقة من عشبة الكمون في كوب،

ثم يضاف إليه كوب من الماء البارد، وتترك منقوعة ليلة كاملة أو على الأقل لمدة 6 ساعات

ثم تغلى المياه، وتصفى جيدًا

بعد ذلك ضعي عصير ليمون على الكمون، واشربيها ساخنة على معدة فارغة.

وصفة الكمون والزبادي

تستخدم تلك الوصفة لمن لا يرغب في تناول الكمون كمشروب.

المكونات

ملعقة من الكمون المطحون.

كوب زبادي.

طريقة التحضير

توضع ملعقة من الكمون المطحون على كوب من الزبادي

ثم قومي بتناوله يَوْمِيًّا بعد تناول وجبة العشاء بنصف ساعة.

فوائد الكمون في الرجيم

الكمون له العديد من الفوائد الصحية، حيث إنه يساعد في تحسين الصحة العامة، ومن أهم تلك الفوائد ما يلي: