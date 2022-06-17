دايبة وشاربة الشربات.. طريقة عمل البسبوسة المرملة على أصولها بمقادير الحلواني وهذه هي الأسرار

قديمًا كانت البسبوسة بطعم رائع ليس له مثيل فكانت البسبوسة مرملة، ولكن في وقتنا هذا أصبحت محلات الحلواني تقوم ببيعها ولكن بأسعار عالية، لذلك حاولنا أن نساعدك ونخبرك بأفضل طريقة عمل بسبوسة مرملة غير مكلفة تمامًا فهي بمكونات بسيطة جدًا، كما أن طعمها ستجديه مثل طعم البسبوسة الجاهزة فتابعونا.

طريقة عمل البسبوسة المرملة

حضري البسبوسة التي يقوم بعملها الحلواني بأسهل طريقة وبنفس الطعم الرائع الذي كنت تتذوقه في صغرك، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

كوب كبير من دقيق السميد الناعم.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من السكر البني.

ربع كوب من السمن البلدي.

نصف كوب من اللبن الحليب.

ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

رشة من البيكنج بودر.

الشربات

ثلاثة أرباع كوب من السكر.

ثلاثة أرباع كوب من الماء.

نصف ملعقة من السمن البلدي.

البسبوسة وسر نجاحها

في البداية نجهز الشربات وذلك بوضع الماء في وعاء، ويتم وضع السكر عليه ونقلب ونتركهم حتى يتم الغليان.

نضع السمن البلدي ونقلب ونطفي النار.

نضع دقيق السميد الناعم في بولة، ثم نقوم بإضافة الدقيق الأبيض عليه ونقلب.

نقوم بإضافة السكر ونقلب جيدًا.

نضيف إليهم رشة البيكنج بودر ونقلب، ثم نقوم بتذويب السمن البلدي على نار هادئة.

نضع السمن على المكونات ونقلب جيدًا حتى تصل السمن إلى كل أجزاء المكونات.

الآن نقوم بتسخين الفرن جيدًا على درجة حرارة عالية.

نحضر صينية صغيرة الحجم ونضع بها مكونات عجينة البسبوسة، ونقوم بفردها بالتساوي.

نجعل درجة حرارة الفرن متوسطة وندخل الصينية إلى الفرن.

تترك الصينية حتى تنضج لفترة تتراوح ما بين الربع ساعة والثلث ساعة حتى نجد الوجع أصبح ذهبي.

نخرجها ونقوم بتسخين الشربات، ثم نقوم بسكبه عليها.

نقوم بتقطيع البسبوسة إلى أجزاء صغيرة.

تقدم في أطباق صغيرة بجانب كوب الشاي.

في نهاية مقال طريقة عمل البسبوسة المرملة، فقد قمنا بعرض الطريقة الأسهل على الإطلاق لعمل البسبوسة بنفس الطعم الرائع الذي يقوم بتجهيزه الحلواني، فعليك تحضير هذه المكونات وجربيها فورًا لأسرتك لتجعليهم يتذوقون ألذ بسبوسة.