وصفة قشر الموز السحريه للبشره تفتيح لون البشرة وغلق المسام الحل الجذرى لمشاكل بشرتك

قشر الموز لتفتيح البشرة ،قشر الموز من أهم العناصر التي ستساعدك في الحصول على بشرة مثالية، فهو الحل الأرخص والأوفر في علاج الكثير من مشاكل البشرة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل ماسكات طبيعية يتم تحضيرها من قشر الموز، كما سنتعرف على أهم فوائد قشر الموز للبشرة.

طريقة استخدام قشر الموز لتفتيح البشرة

هناك العديد من الماسكات الطبيعية التي يدخل قشر الموز كمكون أساسي بها، حيث إنها يساعد في علاج مشاكل البشرة المختلفة، ومن أهم تلك الوصفات ما يلي:

ماسك قشر الموز والزبادي

يستخدم ماسك قشر الموز والزبادي للبشرة الدهنية، حيث إنه يساعد في ترطيب البشرة بعمق والتخلص من التصبغات.

مكونات الماسك

قشر موزة واحدة

2 ملعقة زبادي

نصف ملعقة صغيرة جليسرين طبي

ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء عميق

ثم قومي بهرس قشر الموز جيدًا

ثم ضعي ملعقة كبيرة من الزبادي، وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة من الجليسرين الطبي

وقومي بخلط جميع المكونات حتى يصبح الخليط متجانسا.

ثم قومي بتنظيف البشرة جيدًا باستخدام غسول مناسب، ثم تجفيفها.

ضعي الماسك على كامل وجهك، ماعدا منطقة العينين، واتركيه لمدة 15 دقيقة.

بعدها قومي بغسل الوجه جَيِّدًا بالماء البارد.

يفضل استخدام ماسك قشر الزبادي مرتين بالأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

ماسك قشر الموز وعسل النحل

يساعد استخدام ماسك قشر الموز وعسل النحل على تفتيح البشرة، ومقاومة ظهور التجاعيد

مكونات الماسك

2 ملعقة من قشر الموز المهروس.

ملعقة من عسل النحل.

طريقة استخدام الماسك

يخلط قشر الموز مع عسل النحل في وعاء صغير.

ثم يوضع على بشرة نظيفة وجافة، ويترك لمدة ربع ساعة.

ثم قومي بغسل وجهك جَيِّدًا بالماء البارد، وضعي كريم مرطب.

فوائد استخدام قشر الموز للبشره

هناك العديد من الفوائد لاستخدام قشر الموز، ومن أهم تلك الفوائد ما يلي: