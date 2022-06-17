نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة النشا المعجزة لتفتيح وتبييض اليدين والرجلين وازالة الاسمرار في دقائق لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليدين من أكثر المناطق فى الجسم المعرضة للأسمرار، كما أنها تعد من أهم ما يوصف جمال المرأة وتحرص السيدات جميعاً على الحفاظ على اليدين فاتحة وناعمة، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل وصفة طبيعية لعلاج اسمرار اليدين بمكونات طبيعية آمنه تماماً على الجلد بطريقة سهلة وبسيطة تسهل عليكى تحضيرها فى المنزل.

طريقة عمل النشا لتفتيح اليدين

النشا من المكونات الطبيعية التى تدخل فى العديد من الوصفات الطبيعية التى تتميز بتفتيح البشرة وإعادة النضاره وتوحيد لونها، كما أنها تقضي على التجاعيد المبكرة وتعمل على شد الجلد وإزالة الخلايا الميتة من البشرة وبالتالى فهى تضيف للبشرة التفتيح وتوحيد لون البشرة لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل وصفة لتفتيح اليدين بالنشا.

تحضير وصفة لتبييض اليدين بالنشا

المكونات

معلقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

ماء دافىء للعجن.

تحضير وصفة لإزالة الأسمرار من اليدين وتفتيح لونها

نحضر بولة صغيرة ونضع النشا وزيت الورد بداخلها، ثم نقوم بوضع الماء الدافئ تدريجياً للحصول على عجينة لينة ومتماسكة.

نغسل اليدين بالماء والصابون جيداً، ثم تجفيفها.

نضع خليط النشا وزيت الورد على اليدين ونتركه لمدة ربع ساعة حتى تجف.

نفرك اليدين جيدا للحصول على بشرة ناعمة بيضاء، ثم نغسل اليدين بالماء فقط.

سوف تلاحظين من اول استخدام وتفتيح اليدين ونعومة الجلد، لاحتواء الوصفة على النشا وزيت الورد الذى يعمل على تفتيح مضاعف للجلد وتوحيد لون البشرة ويزيل الاسمرار والغمقان المتراكم من على سطح البشرة.

طريقه عمل خلطة لتبييض اليدين بالنشا والزبادى.

المكونات

معلقة كبيرة من الزبادى.

معلقة نشا صغيرة.

عصير نصف ليمونة.

تحضير وصفة طبيعية بالنشا لتفتيح اليدين

نحضر وعاء بلاستيكى ونضع بداخله الزبادى والنشا ونقلب، ثم نضيف عصير الليمون ونقلب جيداً للحصول على قوام كريمى ناعم يسهل فرده على الجلد.

نقوم بوضع الماسك على اليدين وتركه لمدة عشرين دقيقة.

نفرك الخليط بحركات دائرية على اليدين، ثم يغسل بالماء الفاتر.

هذه الوصفة ممتازة للحصول على بشرة فاتحة وناعمة لاحتوائها على مكونات طبيعية آمنة تماماً على البشرة ولها تأثير قوى وفعال في تفتيح وتوحيد لون البشرة.