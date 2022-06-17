نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت العشر دقائق فى المنزل خطوة بخطوة بأحلى طعم في المقال التالي
بسكويت العشر دقائق من أشهر البسكويت تواجدا على متصفحات جوجل، حيث تشهد ارتفاع كبير في مؤشرات البحث خلال الفترة الماضية، حيث أنها تتميز بطعم لذيذ فضلا ٧لي انها موفرة جدا ويتم تحضيرها في أقل من عشر دقائق فقط، كما أنه يفضلها نسبة ٩٩ % من المواطنين حول العالم بمختلف أعمارهم، وتتنوع طرق اعداد بسكويت العشر دقائق وفقا لما يناسب الأسرة فيمكن إعداد سادة او بإضافة المربي او العديد من النكهات الطبيعية والصناعية الأخرى، وسنتناول طريقة إعداد بسكويت العشر دقائق بالتفاصيل خلال السطور التالية من هذا المقال.
مقادير بسكويت العشر دقائق
لابد أن تكون جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة.
- كوبين ونصف من الدقيق.
- ربع كيلو زبدة.
- كوب من سكر بودرة
- بيضة واحدة.
- ثلاث ملاعق كبيرة نشا.
- رشة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكينج باودر
- رشة من الملح الناعم.
- ملعقة كاكاو خام.
- ملعقة لبن بودرة.
- ربع كوب لبن سائل.
طريقة عمل بسكوت العشر دقائق
- يتم وضع الزبدة في طبق العجن ثم يتم خفقها بالمضرب جيدا ويضاف إليها السكر ويتم الخفق..
- يليها يجب وضع البيضة والفانيليا، في طبق اخر نضع الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر والكاكاو واللبن البودر.
- بعد التأكد من تداخل المكونات السائلة معا يتم إضافة المكونات الجافة ويعين باليد او عجان كهربائي.
- يمكن قسم الكمية إلى نصفين ومن ثم إضافة الكاكاو للحصول على بسكويت الشوكولاتة والفانيلا وفي حالة الرغبة في الحصول على بسكوت الفانيليا يتم الاستغناء عن الكاكاو
- عندما تصبح العجينة جاهزة للتشغيل يتم وضعها في كيس بلاستيك وتدخل الثلاجة لمدة ربع ساعة.
- نحضر صواني الخبز ونضع بها ورق زبدة ونبدأ بتشكيل البسكويت بتقسيم الى كرات صغيرة أو فرد العجينة على رخامة المطبخ باستخدام الدقيق.
- ثم تقطيعها بالشكل المتوفر لديكم وترض على صينية الخبز بحيث يكون في متسع بين البسكويت لمنع التصاقهم معا.
- تدخل الصواني الفرن المحاضرة مسبقا علي درجة حرارة ١٨٠ لمدة عشر دقائق.
- عندما تنضج يتم إخراجها وتركها لتبرد تماما.
- يمكن تزينها بالشكولاته البيضاء ا البني كما تفضلون وينم الاحتفاظ بالكمية المتبقية في علب محكمة الغلق بالمطبخ.
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