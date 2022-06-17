بسكويت العشر دقائق فى المنزل خطوة بخطوة بأحلى طعم

بسكويت العشر دقائق من أشهر البسكويت تواجدا على متصفحات جوجل، حيث تشهد ارتفاع كبير في مؤشرات البحث خلال الفترة الماضية، حيث أنها تتميز بطعم لذيذ فضلا ٧لي انها موفرة جدا ويتم تحضيرها في أقل من عشر دقائق فقط، كما أنه يفضلها نسبة ٩٩ % من المواطنين حول العالم بمختلف أعمارهم، وتتنوع طرق اعداد بسكويت العشر دقائق وفقا لما يناسب الأسرة فيمكن إعداد سادة او بإضافة المربي او العديد من النكهات الطبيعية والصناعية الأخرى، وسنتناول طريقة إعداد بسكويت العشر دقائق بالتفاصيل خلال السطور التالية من هذا المقال.

مقادير بسكويت العشر دقائق

لابد أن تكون جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة.

كوبين ونصف من الدقيق.

ربع كيلو زبدة.

كوب من سكر بودرة

بيضة واحدة.

ثلاث ملاعق كبيرة نشا.

رشة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكينج باودر

رشة من الملح الناعم.

ملعقة كاكاو خام.

ملعقة لبن بودرة.

ربع كوب لبن سائل.

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق