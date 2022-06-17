حضري كريم دم الغزال لتوريد القدمين في المنزل بمجموعة من المكونات المتوفرة دائما

طريقة تحضير كريم دم الغزال في المنزل لتوريد القدمين وتنعيمها بمجموعة من المكونات السهلة المتوفرة في المنزل باستمرار، ونظراً لوجود كثير من المكونات المرطبة الجيدة للبشرة مثل الفازلين والجلسرين وكريم نيفيا يقوم هذا الكريم بتنعيم القدمين وحمايتها من التشققات، وتقوم بعمل هذه الوصفات النساء والفتيات التي تهتم بنفسها وتحب النظافة والجمال، ومن الأفضل أن نقوم بعمل هذه الخلطات والكريمات في المنزل بطريقة آمنه كما أن سوف نوفر الكثير من المصاريف، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل كريم دم الغزال الرائع والتعرف على خطوات عمله وكيفية استخدامه بطريقة صحيحة.

مكونات عمل كريم دم الغزال

يحتوي كريم دم الغزال على عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

ملعقة من الجليسرين الطبي.

القليل من الفازلين الطبي.

ملعقة من كريم نيفيا.

أقل من ملعقة من بودرة دم الغزال.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير هذا الكريم لتوريد القدمين بطريقة بسيطة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر علبة نظيفة وفارغة ثم نخلط بها ملعقة من كريم نيفيا مع ملعقة من الجليسرين ونقلبهم جيداً حتى تمتزج المكونات. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من الفازلين الطبي مع بودرة دم الغزال ونستمر بالخلط باستخدام ملعقة حتى نحصل على خليط كريمي أحمر. نغسل القدمين جيداً باستخدام الماء والحجر للتخلص من أي شوائب عالقة. بعد ذلك نقوم بتدليك القدمين باستخدام الكريم بشكل خفيف حتى تمتص الكريم. ثم نقوم بارتداء جوارب عند دهن القدمين صباحا أو مساءا مع تكرارها مرتين يوميا حتى نحصل على قدمين وردية وناعمة وجذابة.

فوائد الفازلين على البشرة

هناك عدة فوائد للفازلين على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-