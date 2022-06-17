طريقة عمل السموزي بطيخ في البيت مثل الجاهز واحلي وبطعم لذيذ

في فصل الصيف وعند الإحساس بالحرارة نحتاج إلى مشروبات مرطبة للجسم، فيجب شرب الكثير من الماء والكثير من عصائر الفواكه، ومن هذه العصائر الفراولة والبرتقال والبطيخ وغيرها من العصائر الطبيعية ويمكن اضافة الثلج بها لإعطائها المذاق اللذيذ، ويسمي العصير المثلج بالسموثي، فيحضر السموثي من الفراولة أو التوت والبطيخ وسوف نقوم بعمل سموثي البطيخ ويمكن إضافة بعض النكهات إليه ليصبح أكثر انتعاشاً.

في بعض الأوقات يحتاج الجسم داخليا لبعض من المرطبات التى تروى العطش وخاصة في فصل الصيف حيث ارتفاع درجة الحرارة والتعرض لأشعة الشمس، حيث يحتاج الجسم كمية هائلة من العصائر والمشروبات مثل عصير التوت والفراولة والبطيخ، ويفضل اضافة الثلج إليهم حتى يختلط مع الفواكه ليتكون خليط ثقيل ويسمى سموزي، فسوف نتحدث عن سموزى البطيخ وطريقة تحضيره.

مكونات سموثي البطيخ مع الحليب

كمية من البطيخ المقطع والخالى من البذر.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقتين من العسل.

كمية من الثلج.

الطريقة:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع البطيخ ونضيف عليه الحليب السائل ثم نقوم بخفقه حتى يصبح ناعما دون تكتلات.

يضاف إليه الثلج والعسل ونقوم بالخفق مرة أخرى حتى يصبح القوام ثقيل مثل الكريمة.

يقدم السموثي في أكواب التقديم ويمكن إضافة بعض الكريمة على الوجه او الايس كريم وعليه قطع صغيرة جدا من البطيخ.

مكونات سموثي البطيخ بالنعناع:-

٢ كوب من البطيخ المقطع.

نصف كوب من أوراق النعناع.

٢ ملعقة من العسل الأبيض.

مكعبات من الثلج.

الطريقة:-

نضع البطيخ بالخلاط ومعه اوراق النعناع ونخفق جيدا حتى يصبح ناعما.

ثم نقوم بتصفية الخليط حتى نتخلص من اى شوائب من أوراق النعناع.

نقوم بارجاع العصير مرة أخرى إلى الخلاط ونضع العسل ونصغ كمية من مكعبات الثلج ونخفق مرة اخرى.

نحضر أكواب التقديم ونضع مكعبات من الثلج ونضيف عليهم سموثي البطيخ بالنعناع ويقدم بارداً.

مكونات السموثي بالبطيخ والفراولة:-

٢ كوب من البطيخ المقطع.

كوب من الفراولة.

كوب من الحليب السائل.

فانيليا.

٢ ملعقة من العسل.

ثلج.

الطريقة:-

نقطع الفراولة في الخلاط ونضع عليه قطع البطيخ والعسل ونخفق ثم نضيف الحليب ونخفق مرة أخرى حتى تمتزج الفواكه بالعسل والحليب.

نضع الثلج إلى العصير ونخفق حتى يصبح الثلج مجروشا حتى يثقل قوام السموثي.

يقدم في أكواب التقديم وعليه شرائح من الفراولة.

مكونات سموثي البطيخ والموز

٢ ثمرة موز ناضج.

٢ كوب من البطيخ.

٢ ملعقة من العسل.

كوب من الحليب.

الطريقة:-