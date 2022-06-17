نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة لعمل مخلل الليمون المعصفر السريع في أسبوع واحد هتاكلي ليمون دايب و طعمه يجنن في المقال التالي

مخلل الليمون المعصفر السريع، هناك الكثير من أنواع المخلل التي تتواجد في في المطاعم والمحلات، من أهم المقبلات التي لابد من تقديمها على مائدة الطعام دائما هي المخلل فهو يساعد على فتح الشهية ويعطي للطعام طعم مميز جدًا، وهناك الكثير من الخضروات التي يمكنك تخيلها الجزر والخيار و اللفت والليمون والبصل والقرنبيط وهناك أنواع أخرى، ومن أكثر أنواع المخلل التي يعشقها الجميع هي مخلل الليمون وهناك نوعين مخلل الليمون المعصفر ومخلل الليمون السادة، وسنقدم لكم طريقة تحضير مخلل الليمون المعصفر السريع خلال أسبوع فقط يمكنك تناوله. مقادير عمل مخلل الليمون المعصفر السريع كيلو ليمون اصفر.

4 فص ثوم بقشره.

2 فلفل أحمر حار مفروم.

3 ورقة لاورا.

4 معالق من العصفر.

ربع كوب حبة البركة.

كوب جزر مبشور.

فلفل أخضر. محلول التخليل 4 أكواب ماء (لتر ماء).

كوب خل.

ملعقة كبيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر. طريقة تحضير مخلل الليمون المعصفر في البداية نقوم بوضع الليمون في إناء كبير على النار ونغطي الليمون بالماء ونتركه حتى يغلى.

نقوم بسلق الليمون ¾ سلقة فقط لكى يكمل تسويته في محلول التخليل.

بعد ذلك نرفع الليمون من على النار ونصفيه من الماء ونتركه حتى يبرد تماماً.

نتأكد من أن الليمون برد تماما، ثم نقوم بغسل الليمون ونقعه في الماء لمدة 3 أيام، تغير ماء نقع الليمون كل فترة لكي يتخلص الليمون من المرارة.

بعد ذلك نضع لتر من الماء في إناء على النار ونضع بداخلها الملح والسكر والخل ونتركها حتى تغلي، ثم نرفعها من على النار ونتركها حتى تهدأ.

نحضر حشو العصفر نضع في طبق العصفر والجزر المبشور و حبة البركة ونقلبهم مع بعضهم.

نقوم بعمل بعض الشقوق في حبات الليمون ثم نقوم بحشو هذه الشقوق بخلط العصفر.

بعد ذلك نأتي برطمان التخليل ويكون معقم نقوم بوضع القليل من حشو العصفر في قاع البرطمان.

ثم نقوم برص حبات الليمون بداخله ونضع حبات الفلفل الأخضر مع الليمون.

نقوم بوضع فصوص الثوم وورق اللورا، ونضع المتبقي من حشو العصفر على وجه البرطمان.

نسكب المحلول الذي قمنا بتحضيره حتى نملئ البرطمان ونغطي على الليمون.

نغلق البرطمان جيدًا ونتركه في مكان دافئ بعيد عن الشمس، يمكنك فتح البرطمان وتناوله بعد أسبوع من تخليله وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسرع طريقة لعمل مخلل الليمون المعصفر السريع في أسبوع واحد هتاكلي ليمون دايب و طعمه يجنن - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع طريقة لعمل مخلل الليمون المعصفر السريع في أسبوع واحد هتاكلي ليمون دايب و طعمه يجنن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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