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يتميز بسكويت البرتقال بطعم مختلف عن باقي أنواع البسكويت حيث يتم تحضيره بإضافة بشر البرتقال وعصير البرتقال مما يكسبه طعم رائع ومميز، والبسكويت وجبة خفيفة تتميز بمذاق لذيذ وقوام ناعم مما يجعله محبب جداً للأطفال، كما أن الكبار يفضلونه كوجبة إفطار خفيفة أو بين الوجبات مع كوب من الشاي أو الحليب، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة بسيطة لا تحتاج إلى مجهود أو وقت طويل لعمل بسكويت البرتقال بمكونات بسيطة وطعم أحلى من الجاهز.
مكونات بسكويت البرتقال
يتم تحضير بسكويت البرتقال بمكونات بسيطة ويمكنك استبدال الزبدة بالسمن في حالة عدم توفرها، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل البسكويت بالمقادير المثالية:
- كوب سكر (200 جرام).
- كوب زبدة (250 جرام).
- 2 بيضة.
- برتقالة (نأخذ منها ملعقة كبيرة بشر برتقال ونصف كوب عصير برتقال).
- 5 أكواب ونصف دقيق (700 جرام).
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر(10 جرام).
طريقة التحضير
لتحضير البسكويت اتبعي سيدتي الطريقة الآتية لتحصلي على شكل وطعم رائع:
- باستخدام المضرب اليدوي أو العجان الكهربي نخفق الزبدة مع السكر حتى نحصل على قوام كريمي فاتح اللون.
- ثم نضيف بيضتين بحرارة الغرفة (نخرج البيض من الثلاجة قبلها بساعة) ونستمر في الخفق حتى يمتزج البيض مع خليط الزبدة والسكر.
- نضيف ملعقة كبيرة من بشر البرتقال ونصف كوب من عصير البرتقال ونخفق على سرعة عالية حتى تمتزج المكونات.
- نضيف خمسة أكواب ونصف من الدقيق ونخفق على سرعة متوسطة حتى يختفي الدقيق ويمتزج مع باقي المكونات.
- نغطي العجينة لمدة 15 دقيقة حتى يسهل فردها، ثم نفردها بين ورقتي زبدة أو على سطح مبطن بقليل من الدقيق.
- باستخدام قطاعة دائرية الشكل شكلي العجين لدوائر ثم ضعيها في صينية مدهونة بقليل من الزيت أو أي مادة دهنية.
- نقوم بدهن قطع البسكويت بالحليب ونعمل على وجه العجين خطوط بشوكة الطعام للتزيين.
- يخبز البسكويت في فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 مئوية حتى يأخذ لون ذهبي. وتستغرق مدة الخبز حوالي 15 دقيقة.
- نخرج البسكويت من الفرن بعد تمام النضج ونتركه يبرد ثم يقدم بألف صحة وعافية.
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