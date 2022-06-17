يتميز بسكويت البرتقال بطعم مختلف عن باقي أنواع البسكويت حيث يتم تحضيره بإضافة بشر البرتقال وعصير البرتقال مما يكسبه طعم رائع ومميز، والبسكويت وجبة خفيفة تتميز بمذاق لذيذ وقوام ناعم مما يجعله محبب جداً للأطفال، كما أن الكبار يفضلونه كوجبة إفطار خفيفة أو بين الوجبات مع كوب من الشاي أو الحليب، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة بسيطة لا تحتاج إلى مجهود أو وقت طويل لعمل بسكويت البرتقال بمكونات بسيطة وطعم أحلى من الجاهز.

مكونات بسكويت البرتقال

يتم تحضير بسكويت البرتقال بمكونات بسيطة ويمكنك استبدال الزبدة بالسمن في حالة عدم توفرها، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل البسكويت بالمقادير المثالية:

كوب سكر (200 جرام).

كوب زبدة (250 جرام).

2 بيضة.

برتقالة (نأخذ منها ملعقة كبيرة بشر برتقال ونصف كوب عصير برتقال).

5 أكواب ونصف دقيق (700 جرام).

ملعقة كبيرة بيكنج بودر(10 جرام).

طريقة التحضير

لتحضير البسكويت اتبعي سيدتي الطريقة الآتية لتحصلي على شكل وطعم رائع: