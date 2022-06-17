نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلى بسبوسة مكرملة للشيف فاطمة أبو حاتي بطعم خطير في المقال التالي

تعتبر البسبوسة من أفضل الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبار والصغار وخاصة الأطفال، ويمكن تحضيرها في شهر رمضان المبارك وفي المناسبات حيث أنها من أفضل الحلويات التي يفضل تقديمها للضيوف، ولها أنواع كثيرة سواء كانت بسبوسة سادة أو بالقشطة أو البسبوسة بجوز الهند وتتميز بمذاقها اللذيذ والرائع وتفضل ربات المنزل تحضيرها في البيت بدلا من شرائها من الخارج، تابعوا معنا قراءة هذا المقال لمعرفة طريقة عمل البسبوسة المكرملة الشهية عبر موقعنا. مقادير عمل البسبوسة المكرملة للشيف فاطمة أبو حاتي نصف كوب من السميد الناعم

ثلاث أرباع كوب من السكر

ثلاث أرباع كوب من اللبن

ربع كوب من الماء

ثلاث أرباع كوب من السمنة

ملعقة واحدة كبيرة من عسل الجلوكوز

مكسرات حسب رغبتكم مقادير عمل الشربات كوب ونصف من السكر

كوب ونصف من الماء

ملعقة واحدة كبيرة من السمنة طريقة عمل الشربات أولا نحضر وعاء ونضع به السكر والماء على نار متوسطة ونتركهم حتى يغلي الخليط.

ثم نضيف عصير الليمون ونتركه حتى يغلي لمدة خمس دقائق ونضيف السمنة إليه ونقوم بإذابتها في الخليط، ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد لحين الاستخدام. طريقة عمل البسبوسة المكرملة أولا نحضر وعاء ونضع به السكر على نار متوسطة ونضيف إليهم ربع كوب من الماء مع التحريك باستخدام ملعقة حتى يأخذ اللون الذهبي ويتكرمل السكر.

ثم نضيف إليه عسل الجلوكوز والسمنة تدريجيا مع تهدئة النار ونقوم بتحريك الإناء حتى تذوب السمنة.

بعد ذلك نضيف اللبن مع التقليب حتى يذوب الكراميل ونترك الخليط حتى يهدأ ويصبح دافئ.

ثم نضع السميد في وعاء ونضيف إليه الكراميل مع التقليب جيدا.

ثم نقوم بتسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

نحضر صينية مدهونة بالسمنة ونضع بها خليط البسبوسة مع توزيعها في الصينية بالتساوي.

نضع الصينية في الفرن لمدة ثلث ساعة، ثم نشعل الشواية لتحمير الوجه حتى يصبح لونه ذهبي.

نخرج البسبوسة من الفرن ونسقيها بالشربات وهي ساخنة ونتركها حتى تبرد، ثم نقطعها ونضعها في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة أحلى بسبوسة مكرملة للشيف فاطمة أبو حاتي بطعم خطير - ثقفني

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