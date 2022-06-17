نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السينابون في البيت لأولادك بطعم أشهر المحلات في المقال التالي
السينابون من الحلويات اللذيذة المشهورة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الصغار، وهو من أشهر الحلويات على مستوى العالم حيث أنه عبارة عن رول سهل تحضيره بطعم ونكهة الصوص ورائحة القرفة، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية تساعد على تغذية الجسم بشكل صحيح، وذلك لأنه يحتوي على مكونات غذائية ونظرا لارتفاع أسعارها، والإقبال الشديد على هذا النوع من الحلوى تسعى الكثير من السيدات على معرفة طريقة عمله في المنزل، ونحن نوفر لكم طريقة سهلة جدا لعمل السينابون في المنزل بدون تكاليف ولا مجهود وذلك من خلال مقالنا اليوم.
طريقة عمل السينابون
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل السينابون في المنزل بسهولة؛ حيث أن مكوناته بسيطة وسهلة وليست مكلفة، وتتمثل هذه المكونات من التالي:
- أربعة أكواب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدامات.
- كوب من اللبن الحليب الدافئ.
- عدد 2 بيضة.
- نصف كوب من السمن.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.
- كوب من السكر البني.
- 2 ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
- نصف كوب من الزبدة الطرية.
- علبة جبن طري.
- نصف كوب زبدة طرية.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب ونصف من سكر الحلويات.
طريقة التحضير
من خلال بعض الخطوات التالية يتم عمل السينابون اللذيذ الذي يتم تناوله من قبل الكثير من الأشخاص بكثرة نظرا لطعمه اللذيذ ورائحته الطيبة، وتتمثل خطواته في السطور التالية:
- يتم إحضار وعاء ونضع به كلا من الخميرة مع اللبن الحليب الدافئ.
- ثم نضيف إليهم السكر ونتركه جانبا لمدة خمسة دقائق.
- ومن ثم نضيف إلى الخليط السابق كلا من السكر والزبدة والملح والبيض والدقيق، ويتم العجن جيدا حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- نلم العجينة ويتم تغطيتها لمدة ساعة تقريبا لكى تتخمر ويزيد حجمها.
- رشي سطح المطبخ بقليل من الدقيق وافردي العجين بمستوى مناسب.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- وفي وعاء أخر نخلط السكر البني مع القرفة.
- ندهن العجينة بالسمن ثم نضع فوقها خليط السكر بالقرفة.
- يتم لف العجين على شكل رول.
- يقطع العجين بشكل دوائر متساوية.
- ندهن صينية بالسمن ويرص بها العجين الملفوف، وندخلها الفرن المسخن مسبقا وذلك لمدة ربع ساعة حتى نحصل على اللون الذهبي.
- يخلط الجبن مع اللبن المكثف والفانيليا والحليب، ويقلب جيدا ليتم الحصول على قوام كريمي.
- بعد خروج السينابون من الفرن نتركه يبرد، وبعدها يتم تزيينه في الوجه ويقدم دافئا.
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