السينابون في البيت لأولادك بطعم أشهر المحلات

السينابون من الحلويات اللذيذة المشهورة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الصغار، وهو من أشهر الحلويات على مستوى العالم حيث أنه عبارة عن رول سهل تحضيره بطعم ونكهة الصوص ورائحة القرفة، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية تساعد على تغذية الجسم بشكل صحيح، وذلك لأنه يحتوي على مكونات غذائية ونظرا لارتفاع أسعارها، والإقبال الشديد على هذا النوع من الحلوى تسعى الكثير من السيدات على معرفة طريقة عمله في المنزل، ونحن نوفر لكم طريقة سهلة جدا لعمل السينابون في المنزل بدون تكاليف ولا مجهود وذلك من خلال مقالنا اليوم.

طريقة عمل السينابون

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل السينابون في المنزل بسهولة؛ حيث أن مكوناته بسيطة وسهلة وليست مكلفة، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

أربعة أكواب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدامات.

كوب من اللبن الحليب الدافئ.

عدد 2 بيضة.

نصف كوب من السمن.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

كوب من السكر البني.

2 ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

علبة جبن طري.

نصف كوب زبدة طرية.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من سكر الحلويات.

طريقة التحضير

من خلال بعض الخطوات التالية يتم عمل السينابون اللذيذ الذي يتم تناوله من قبل الكثير من الأشخاص بكثرة نظرا لطعمه اللذيذ ورائحته الطيبة، وتتمثل خطواته في السطور التالية: