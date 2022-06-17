نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة زيت الزيتون لتطويل الشعر وتنعيمه في اسبوع لن تصدقي طول شعرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الشعر الجميل الناعم الطويل زينة كل امرأة ترغب فى الحصول على هذه المواصفات، وتعد الوصفات الطبيعية من أفضل الوصفات للحصول على شعر ناعم وقوي وكثيف، ويعد زيت الزيتون على رأس كل الزيوت فى إعادة بناء الشعر وتحسين ملمسه، لذلك سوف نقدم خلطة سحرية بمكون زيت الزيتون لشعر ناعم وقوى.

زيت الزيتون له فوائد عديدة للشعر فهو يقوي الشعر ويمنحه النعومة واللمعان، كما أنه يعمل على ترطيب الشعر ويساعد فى إطلالته ويضيف للشعر الاطلالة الرائعة والمظهر الخارجى الجميل، فهو من أكثر الزيوت التى تعالج جميع مشاكل الشعر وتساعد فى بناء بصيلات الشعر وتمنحه القوة والكثافة، لذلك سوف نقوم بعمل خلطه بزيت الزيوت للحصول على شعر ناعم وقوى.

وصفة بزيت الزيتون لتكثيف الشعر

المكونات

ربع كوب زيت زيتون.

معلقة نشا كبيرة.

ملعقة كبيرة زيت جوز هند خام.

تحضير وصفة لتكثيف الشعر بزيت الزيتون

نحضر إناء ونضع به النشا وقليل من الماء ونقلب حتى نحصل على قوام كريمى نضيف إليه زيت الزيتون وزيت جوز الهند ونستمر فى التقليب حتى يتجانسوا ويصبح القوام كريمى.

نرفع الإناء من على النار ونتركه يبرد.

نضع الخليط على كامل فروة الرأس، ثم يغطى ببونية الشعر ويترك لمدة أربع ساعات.

يغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو.

هذه الوصفة من الوصفات الجيدة للحصول على شعر قوي وكثيف حيث يحتوى على زيت الزيتون الذي يقوي من بصيلات الشعر من الجذور حتى الأطراف ومنح الشعر القوة واللمعان والنعومة والمظهر الانسيابى، وتحتوي أيضا الوصفة على زيت جوز الهند الذى يصلح الشعر الهايش والمقصف، والنشا التى تقوم بعلاج جميع مشاكل الشعر وإعادة صحته ولمعانه.

وصفة بزيت الزيتون لشعر ناعم ولامع

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

تحضير وصفة بزيت الزيتون لشعر ناعم ولامع

نحضر وعاء صغير ونقوم بوضع جميع الزيوت الطبيعية مع بعضها ونخلطها جيداً، ثم نقوم بعمل حمام زيت للشعر عن طريق وضعه على الشعر وتغطيته بفوطه دافئه لمدة 3 ساعات حتى يتمكن الشعر من الاستفادة من الزيوت الطبيعيه بداخله، ثم نغسله بالماء الفاتر جيداً.

هذه الطريقة من الطرق السهلة والبسيطة والتى لا تستغرق وقت طويل فى إعدادها لاحتوائها على زيوت طبيعية تعمل على إعادة بناء الشعر وتمنح الشعر النعومة واللمعان، كما أنها تساعد فى ترطيب الشعر وتنعيمه دون أى ضرر يلحق به فهى من الطرق الآمنة تماماً على الشعر وتمنحه القوة والنعومة واللمعان.