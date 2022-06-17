نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيس واحد من الخميرة حولي شعرك 360 لخيوط حرير ووداعاً لصالونات التجميل الوصفات البيتي تكسب في المقال التالي
عادة يلجأ الكثير من الفتيات والسيدات إلى المكونات الطبيعية التي يمكنها أن تعزز المظهر الجمالي للشعر، كما تميز الوصفات الطبيعية بأنها تقوم بتغذية الشعر من أعماق الشعر نفسه وهي المنابت ولذا سنتعرض وصف تعد من أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكنها أن تجعل شعرك أفضل على الإطلاق وخلال السطور القادم سنوضح لكم المكونات الأساسية الوصفة بالإضافة إلى ذلك توضيح طريقة تحضيرها من خلال تابعونا.
كيراتين طبيعي لشعر حرير من الخميرة
بكيس خميرة غيري شعرك بوصفة الكيراتين الطبيعي، ومن بين أهم المقادير التي يمكنك استخدامها لعمل الكيراتين الطبيعي وهذه المكونات كالآتي:
- كيس خميرة ويفضل أن تكون خميرة فورية.
- ملعقتين حليب سائل.
- معلقة حليب بودرة.
- معلقة سكر.
- بيضة واحدة.
- معلقة نشا.
- زيت زيتون.
- زيت خروع.
- زيت ياسمين.
طريقة تحضير الكيراتين الطبيعي بالخميرة
يمكنك تحضير وصفة الكيراتين الطبيعي بالخميرة لجمال شعرك من خلال الآتي:
- أولا: القيام بإحضار وعاء عميق حتى لا تتسرب أي من المكونات الخليط إلى خارج الوعاء وكي لا نفقد المقادير المناسبة للخليط.
- ثانيا: كما يجب أن تحرصوا على مراعاة الخلط الجيد مع التقليب، حيث يمكن للتقليب أن يجعل الخليط في غاية التجانس.
- ثالثا: كما يلزم أن يتم التحضير بالتدريج حيث في البداية يتم وضع الخميرة مع اللبن مع السكر.
- رابعا: ثم يتم إضافة بقية المقادير الأخرى حيث إننا نريد معرفة كون الخميرة تعمل أم لا لأن أساس الخليط هي مدى نشاط الخميرة.
- خامسا: يلزم أن يتم وضع الوصفة على شعر نظيف فيلزم التأكد من تنظيفه جيدا، وبعد ذلك يتم توزيعها على الشعر.
- سادسا: ويتم تركها لربع ساعة ثم يتم تنظيف الشعر من الوصفة بشكل جيدا عن طريق غسيله باستخدام الشامبو المناسب لنوع الشعر.
فوائد الخميرة لتنعيم الشعر
يمكنا التعرف على أهم فوائد الخميرة لتنعيم الشعر المجعد والخشن من خلال الآتي:
- يمكن الخميرة أن تساهم في منع سقوط الشعر والعمل على تغذيتها.
- يمكن استخدامها في علاج الشعر التالف.
- كما تساعد في تقوية الشعر من الجذور حتى كامل الشعر.
- تمنح الشعر اللمعان والبريق.
- تمنح الشعر المظهر الجذاب والجميل.
- تساهم في نمو الشعر بشكل سريع.
- المساهمة ترطيب الشعر ومنحه النعومة المطلوبة.
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