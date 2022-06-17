نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة من جل الصبار أعملي الصن بلوك بمكونات طبيعية موجودة في بيتك في المقال التالي
يعد واقي الشمس من المستحضرات التى لا يمكن الغني عنها في فصل الصيف عند الخروج من المنزل او الذهاب الى المصيف، حيث التعرض لأشعة الشمس الضارة والتي تؤدي الى اسمرار البشرة، فتوجد بعض المستحضرات الواقية للشمس والتى تعد من الكيماويات وتؤثر سلبا على البشرة، سوف نحضر الصن بلوك المنزلى بمكونات طبيعية جداً حتى لا تؤذي البشرة.
في فصل الصيف تعاني بعض النساء والفتيات وأيضا الرجال من التعرض لاشعة الشمس الضارة والتي تسبب تهيج واحمرار البشرة وتكون طبقة داكنة بالوجه، وحرصا على التعرض لهذه المشاكل يجب اللجوء إلى كريمات واقية للشمس حتى تحافظ على لون بشرة الوجه ونضارته، فسوف نقوم بالبحث في هذا المقال عن تحضير واقي شمس منزلى بدون اى اثار جانبية.
مكونات الصن بلوك بجل الصبار
- ملعقة كبيرة من شمع العسل.
- ربع كوب من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- ٢ كبسولة فيتامين E.
- ٥ معالق صغيرة من اكسيد الزنك.
- نصف كوب من الماء.
خطوات التحضير:-
- في وعاء معدنى نضع شمع العسل ويرفع على نار هادئة حتى يذوب ثم نضيف عليه زيت جوز الهند ونتركه حتى يذوب أيضا ثم يرفع من على النار.
- يضاف إليهم كبسولات الفيتامين واكسيد الزنك ونخلط جيدا حتى يمتزجا سويا.
- نقوم بتدفئة الماء ونضع عليه جل الصبار و نمزجهم ثم نضعهم على الخليط السابق مع التقليب المستمر حتى تختلط كل المكونات.
- يوضع المزيج في برطمان صغير ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.
مكونات صن بلوك بزبدة الشيا
- ربع كوب من زيت جوز الهند.
- ربع كوب من جل الصبار.
- كوب من زبدة الشيا.
- ٢ ملعقة من اكسيد الزنك.
- ٢٠ قطرة من خلاصة جوز الهند.
خطوات التحضير:-
- نضع زيت جوز الهند في وعاء ونقوم بتذويبه ثم نقوم بوضع خلاصة جوز الهند.
- ثم نضيف زبدة الشيا وعليها اكسيد الزنك وحل الصبار وتمزج جيدا حتى يمتزج الخليط جيدا.
- يوضع الخليط في علبة محكمة الغلق ويستخدم قبل الخروج من المنزل وعند التعرض لأشعة الشمس.
نصائح عند استخدام الصن بلوك:-
- عد التعرض لأشعة الشمس في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً لعدم التعرض للأشعة الفوق البنفسجية التي تضر بالبشرة
- يوضع الصن بلوك عند الشعور بالتعرق أو كل ساعة ونصف حتى يقوم بالحماية من أشعة الشمس.
- يجب ارتداء قبعة واقية من حرارة الشمس التي تتعرض لها البشرة.
- يجب ارتداء النظارات الشمسية لحماية العين من التعرض للأشعة فوق البنفسجية.
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