نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة بيضاء ولامعة اصنعي الخلطة الكورية لتبييض وشد البشرة في منزلك وتعرفي على اسرار جمال بشرة المرأة الكورية في المقال التالي
تشتهر المرأة الكورية بالنضارة والبياض النقي لبشرتها ، لأنها امرأة لديها الكثير من أسرار العناية بالبشرة ولديها مطالب عالية على كل شيء في مجال التجميل ، الأمر الذي دفع شركات التجميل الكورية لإرضائها ، وبذلك أصبحت مستحضرات التجميل ومستحضرات التجميل الكورية. منافس قوي في السوق. طالما يتم استخدامه باستمرار ويتم تحضيره بطريقة دقيقة ، يمكنه إزالة البقع الداكنة والمساعدة في تبييض البشرة في وقت قياسي.
تشتهر المراه الكورية بنضارة وبياض بشرتها وهذا بسبب الروتين الاسبوعي واليومي الذي تتبعه في المحافظة على بشرتها وتجديد خلايا الجلد الدائم وهذا بسبب استخدام مواد طبيعية للعنايه ببشرتها واستخدام غسول للبشرة مناسب لنوع بشرتها و هذا لمنع تنظيف عميق لبشرة الوجه وهنا سنوضح طريقة لعمل خلطة كورية لتبيض الوجه و الرقبه
خلطة كورية لتبييض الوجه عشر درجات اكثر
مكونات الخلطة الكورية لتبييض الوجه:
- 2 ملعقة مسحوق العرقسوس
- 2 ملعقة شاي اخضر
- 1 ملعقة من الجليسرين
- ماء ورد
- 2 كوب من الماء
طريقة عمل الخلطة الكورية لتبييض وشد البشرة:
قومي بغلي الماء على النار ، ثم قومي بااضافة العرقسوس واتركيه حتى يغلي مدة ربع ساعة ، ثم قومي بااضافة الشاي الاخضر الي خليط العرقسوس الذي تم عمله ثم قومي بتصفية خليط الشاي والعرقسوس معا ويترك حتى يبرد ، ثم قومي بوضع ماء الورد والجليسرين الي ماء الخليط البارد وهكذا تم صنع الخلطة الكورية السحرية لتبييض وحيوية البشرة ، ثم قومي بتعبئة الخليط في زجاجة بخاخ متوفر لديك وتكون نظيفة ، كما يمكنك استخدام هذا التونر كل يوم في المساء وهذا بعد القيام بتنظيف بشرتك جيدا كما يمكنك اضافة كريم المرطب الخاص بك بعد التونر وستلاحظين التفتيح والنضارة التي ستحصلين عليها بعد استخدام هذه الخلطة الكورية
اسرار جمال بشرة المرأة الكورية
- امرأة كورية تغسل وجهها مرتين في نفس الوقت ، باستخدام المستحضر لإزالة تراكمات المكياج والأوساخ والزيوت على الجلد ، ثم استخدام زيت التطهير لإزالة الشوائب والبكتيريا ، وفي المرة الثانية باستخدام المستحضر برفق. منظف رغوي.
- كما تقوم بعمل مساج يومي للبشرة ضعيه على الوجه بحركات دائرية ، ثم نظفي البشرة جيدًا. تقشير الجلد تقشر المرأة الكورية وجهها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لإزالة أي دهون وخلايا ميتة. يركز على الأنف والجبين والخدين حيث أنه من أكثر المناطق إنتاجا للدهون.
- كما تستخدم سيروم للبشرة به فيتامين غني بالفيتامينات مادة تجميلية عادية تستخدمها النساء الكوريات لأنه ، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن ، يحتوي أيضًا على الجلسرين والأحماض المهمة للبشرة.
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