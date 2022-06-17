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طريقة الدجاج بالكريمة، فقد بدأنا معكم في موقع ثقفني سلسلة من المقالات المتخصصة في عرض وطرح طرق مختلفة ومبتكرة وتقليدية من إعداد وصفات الدجاج باعتبار الدجاج أشهر أنواع اللحوم وأكثرها انتشارًا على مستوى العالم، وهدفنا الأساسي من هذه الوصفات وغيرها هو التسهيل على ربات البيوت سواء العاملات أو حتى المتفرغات وكذلك على الراغبين والراغبات في امتهان مهنة الطبخ ربما تكون مثل هذه الوصفات بداية جيدة لهم، واستكمالًا لتلك السلسلة نقدم لكم وصفة اليوم بالصوص الأبيض. مقادير الدجاج بالصوص الأبيض يمكن استخدام دجاجة كاملة على شرط أن تكون مخلية تمامًا من العظم، أو استخدام صدور الدجاج المخلية فقط وهو الخيار الأفضل لهذه الوصفة.

حبة بصل متوسطة الحجم.

ملح.

فلفل أسود.

دقيق أبيض.

بابريكا.

3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثوم مفروم.

كوب من كريمة الطهي.

ملحوظة مهمة تخص المقادير في وصفات الطعام مثل هذه تتحدد الكميات وفقًا لما يراه من يعد الوصفة عن طريق المشاهدة والتذوق وغيرها.

لذلك على الطاهي ألا يتقيد بالكميات المذكورة ولكن من خلال الخطوات يحدد ما إذا كان بحاجة إلى إضافة شيء معين أو الاستغناء عنه. طريقة الدجاج بالكريمة نحضر صدور الدجاج وتتبل جيدًا بالملح والفلفل الأسود والبابريكا، يمكن البدء في التسوية مباشرة ويمكن تركها في التتبيلة فترة حتى تشرب الطعم أكثر، وذلك حسب ما لديكم من وقت.

بعد تتبيل الدجاج تغطى بكمية من الدقيق كما نفعل في أول خطوة في تجهيز البانيه.

بعد ذلك قم بشوي شرائح الدجاج في مقلاة غير قابلة للالتصاق على درجة حرارة متوسطة.

وتقلب على كافة جوانبها حتى تنضج.

ترفع شرائح الدجاج من المقلاة وتوضع جانبًا.

وفي نفس المقلاة ضع كمية من زيت الزيتون وبعد ما يسخن يتم إضافة البصل المقطع قطع صغيرة جدًا حتى يصفر لونه ويذبل.

عندها يتم إضافة الثوم المفروم مع استمرار التقليب حتى يمتزجوا.

قم بإضافة كوب من مرقة الدجاج أو الماء حسب المتوفر مع الملح والفلفل والبابريكا.

وأخيرًا قم بإضافة كوب من الكريمة اللباني مع التقليب حتى يصبح قوام الخليط أسمك.

هنا ضع قطع الدجاج واتركها تغلي بداخل الكريمة حوالي 5 دقائق ثم ترفع من على النار، وها هي بالتفصيل طريقة الدجاج بالكريمة. عمر شويل - جدة طريقة الدجاج بالكريمة أو الصوص الأبيض أسهل وصفة في الصيف - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة الدجاج بالكريمة أو الصوص الأبيض أسهل وصفة في الصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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