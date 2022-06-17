سر ياباني.. بذور سحرية تبييض البشرة وتقضي على التجاعيد وتزيل البقع في دقائق انسي الكريمات الجاهزة

البذور السحرية الخاصة بإزالة التجاعيد وشد البشرة هي بذور الكتان حيث من السهل توفيرها والحصول على وصفة جبارة للوجة ترجعه شباب مرة أخرى، فهي بمثابة كنز رباني يضرب بالبوتوكس عرض الحائط خاصة مع ارتفاع التكاليف الخاصة به لذا يتم اللجوء إلى الطبيعة وعناصرها في الحصول على المطلوب، فمع مرور الزمن يقل إفراز الكولاجين بالبشرة مما يزيد من ظهور التجاعيد خاصة مع عدم الاهتمام بالبشرة كما ينبغي وخلال السطور التالية نوضح في البداية الفوائد التي توفرها بذور الكتان للبشرة، ثم نبدأ في توضيح وصفة التخلص من التجاعيد ونفخ الوجه خطوة بخطوة وبشكل تفصيلي.

فوائد بذور الكتان السحرية للبشرة

تعمل بمجرد استخدامها على البشرة وشد الترهلات والتخلص من التجاعيد بشكل سريع.

تعمل على تحفيز إفراز الكولاجين الطبيعي بالبشرة ليتم إرجاعها شباب مرة أخرى.

يساعد كثيراً على ترطيب البشرة وعدم تعرضها للجفاف.

بجانب الترطيب يساعد على ملء الخطوط الرفيعة واختفائها تماماً.

يحتوي على مضدات للأكسد اللازمة لبشرة مشرقة وحماية الجلد من الالتهابات.

يمنح البشرة نضارة قوية ويقيها من الإصابة بالأمراض المزمنة.

وصفة بذور الكتان للقضاء على التجاعيد

يلزم تحضير المكونات التالية قبل البدء في تحضير الوصفة وتطبيقها على البشرة:

م.ك من بذور الكتان المطحونة.

½ م .ك من القرفة المطحونة.

½ م .ك من الحليب السائل.

وعاء نظيف.

طريقة تحضير الوصفة خطوة بخطوة