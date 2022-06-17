نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة المطاعم.. الكفتة المشوية احلى من الجاهزة لن تشتريها من المطاعم نهائيًا وسر الخلطة السحرية الجبارة في المقال التالي
بطريقة المطاعم.. الكفتة المشوية احلى من الجاهزة ، يفضل العديد من ربات البيوت القيام بإعداد أنواع كثيرة من الأطعمة في المنزل دون أن تقوم بطلبها من المطاعم، وهذا يكون أفضل بكثير لأننا ندرك ما تتمتع به من قيمة غذائية كبيرة ونضمن جودة المكونات المستخدمة بدل من الشراء من الخارج لأطعمة مجهولة المصدر وتكون غير مضمونة، وتعتبر المشويات بكافة أنواعها من الأطعمة التي يعشقها الكثير ومن أبرزها الكفتة وفي الكثير من الأحيان نحتاج للخروج من المنزل فقط بهدف تناولها، لأنها من الأكلات الشهية اللذيذة التي يريد العديد منا الوصول للطريقة الصحيحة حتى يتم تحضيرها في المنزل والحصول على طعم مثل أكبر المطاعم، فهي تمتاز بإعدادها كما أنها تحمل فوائد عظيمة، ونحن اليوم سوف نساعد ربات البيوت التي تجد صعوبة كبيرة في الشوي في تحضير الكفتة المشوية في المنزل.
بطريقة المطاعم.. الكفتة المشوية احلى من الجاهزة
عندما لا يتوفر شواية في المنزل فلا يوجد أي مشكلة للقيام بشوي الكفتة تعرفوا معنا على طريقة شوي الكفتة في الفرن والحصول على طعم مميز:ـ
المكونات:ـ
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- ثمرة بصل ناعم.
- ملعقة من بهارات اللحم.
- ملعقة من السبع بهارات.
- ملعقة ونصف من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.
طريقة تحضير الكفتة المشوية
- نقوم بإحضار الكبة ويوضع بها اللحم المفروم والبصل والبهارات والملح والفلفل الأسود.
- نقوم بطحن كافة المكونات معًا حتى تمام التجانس سويًا ونحصل على عجين ناعم يكون من السهل تشكيله.
- يتم سكب خليط اللحم في إناء عميق ويتم تغطيته بورق النايلون ومن ثم يوضع بالثلاجة ويترك لمدة لا تقل عن ساعة.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة فوق المتوسط ويتم دهن الصينية بالقليل من الزيت قبل دخول الفرن.
- يخرج خليط اللحم من الثلاجة وتشكل على هيئة أصابع بحجم سميك ومتساوي.
- نقوم برص الكفتة المشوية بداخل الصينية وتوضع بالفرن وتترك لمجة ربع ساعة.
- نخرج الصينية من الفرن وتقلب على الناحية الأخرى ثم تترك لمدة 10 دقائق أخر وحتى تأخذ اللون البني.
- ومن ثم ترفع من على النار وتوضع بأطباق التقديم مع المقبلات والسلطات المتنوعة.
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