ملعقة مذهلة ضيفيها على الكبدة لازالة الزفارة وتحويل الكبدة المجمدة لكبدة بلدي طازة بلون فاتح وطعم رائع

ملعقة مذهلة ضيفيها على الكبدة لازالة الزفارة ، تقع جميع السيدات في حيرة كبيرة فيما يتعلق بطريقة غسيل الكبدة سواء المجمدة أو البلدي، حيث أن الكبدة من بين الأطباق الشعبية اللذيذة التي يتم تناولها من قبل فئة كبيرة من الأشخاص بكل مكان بالعالم، وتشتهر بدرجة كبيرة في الدول العربية ولها العديد من طرق الطهي، وللكبدة أسلوب خاص في الغسيل والتنظيف لدى الكثير منا خلافات كبيرة حول طرق تنظيف الكبدة سواء بالماء أم لا، وأيضًا يوجد خلاف كبير حول طريقة تنظيف الكبدة وغسيلها، ونحن اليوم سوف نتعرف على الطرق التي تساعد في تنظيف الكبدة والتخلص من رائحة الزفارة نهائيًا.

ملعقة مذهلة ضيفيها على الكبدة لازالة الزفارة

سوف نتعرف سويَا على طرق تنظيف الكبدة والتخلص من زفارة الكبدة الطازجة وأيضَا الكبدة المجمدة وتتم كالآتي:ـ

يتم شطف الكبدة تحت الماء بطريقة سريعة حتى أن تضمن نظافتها وجودتها.

يتم وضع قطع الكبدة بداخل مصفاة نظيفة ويضاف لها الملح والكمون والقليل من عصير الليمون وتقلب المكونات معًا بشكل جيد حتى أن تتفكك أنسجة الكبدة.

لأن الكبدة تكون عبارة عن دماء والليمون له تأثير كبير على قوام الكبدة فلا نتركها به لأكثر من خمس دقائق.

وأيضًا الخل لا يجب أن نضع به شرائح الكبدة لذلك السبب، ولكن هذان المكونين قادرين على التخلص من رائحة الزفارة من الكبدة نهائيًا.

طرق ذكية للتخلص من زفارة الكبدة