نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا وقشور البيض السحري: لتقلص المسام الواسعة وإشراق البشرة.٢٠٢٢ في المقال التالي
نقدم لكم النشا وقشور البيض السحري ، حيث تعتبر المسامات الواسعة مشكلة هامة من مشاكل البشرة تعطي المسامات الواسعة بشرة غير ملساء وغير ناعمة وصافية فمن أسرار اليابانيون أنهم يمتلكون بشرة خالية من المسامات الواسعة إليكم هذا الماسك العجيب الذي يعمل على قفل المسامات وتفتيح البشرة ويعمل علي تغذية البشرة وترطيبها فهذا الماسك قادر علي حل الكثير من مشكلات التي تواجه البشرة, ويعد من اقوي الكريمات التي تعمل علي تفتيح البشرة بكل سهولة دون اي مشاكل ضارة بالبشرة, حيث تعد البشرة مصدر جمال لدي بعض الفتيات والسيدات ويجب الاهتمام بها للحصول علي بشرة مثالية خلال فترة زمانية بسيطة دون اي مشاكل أو أضرار جانبية للبشرة, وتعطيكم بشرة مثالية خالية من جميع المشاكل, وسوف نتعرف من خلال هذا المقال من موقع ثقفني طريقة عمل النشا وقشور البيض السحري لكي تحظي أحسن النتائج بفضل الله في اقل وقت ممكن وتحدي2022.
مكونات عمل النشا وقشور البيض السحري لسد المسام الواسعة وإشراق البشرة بشكل مبهر للغاية
سوف نتعرف اليوم علي مكونات الماسك مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالاتي:-
- ١قشور بيضة واحدة.
- بياض بيضة.
- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.
- ١ملعقة من الجلسرين.
- ١ملعقة من زيت فيتامين E أو أي فيتامين موجود.
- ١خل تفاح أو عصير ليمونة.
طريقة التحضير
نتعرف معنا علي طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-
- نحضر بيضة ونغسلها جيدا وبعد نفصل بياض البيض عن الصفار ونأخذ بياض البيض والقشور.
- ثم نطحن القشور جيدا للحصول علي بودر ناعمة .
- نحضر وعاء نظيف ونضع فيه بياض البيضة القشور معهم ٢ملعقة من النشا ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط .
- ثم نضع عليه الجلسرين ونقلب ثم الزيت ثم الليمون أو خل التفاح ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس كريمي القوام.
طريقة الاستخدام
إليكم طريقة الاستخدام بطريقة خرافية ومفيدة لكم للحصول علي افضل نتائج بفضل الله هي كالتالي:-
- نغسل الوجه جيدا بماء دافئ لمدة دقيقة لفتح المسام لكي يتغلغل الماسك في البشرة.
- نفرد الماسك على البشرة جيدا ونتركه لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تماما.
- بعد ذلك نغسل الوجه جيدا للتخلص من الماسك جيدا سوف تلاحظي فرق كبير وتقلص المسامات.
- ممكن تعمل الماسك مرتين في الأسبوع للحصول علي افضل نتائج مبهرة بفضل الله.
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