غيري شعرك للون الأشقر الذهبي بدون صبغات ولا حناء صبغة طبيعية 100% وتغطي الشيب من أول استعمال

أصبح الآن متداول بين النساء ظاهرة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي، فتذهب كل سيدة إلى صالون التجميل لصبغ شعرها بالاكسجين أو تستخدم مواد كيماوية تضر فروة الرأس ويجعل الشعر أكثر هيشان ويصبح جاف مع الوقت، فأصبحت تبحث عن طريقة لعلاجه من هذه المشاكل بسبب صبغ شعرها مادة ضارة، لذلك تجنبًا لتلك المشاكل سنساعدك على صبغ شعرك باللون الأشقر الذهبي

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بدون حناء أو اوكسجين

سنوفر لك في السطور التالية عدة وصفات لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي وأول وصفة معنا هي:

خلطة الأعشاب قومي بجلب الأعشاب التالية بكميات متساوية: البابونج، الكركم، آذريون.

ضعي الأعشاب في الماء المغلي لمدة لا تقل عن ثلث ساعة، ثم يصفى السائل من الأعشاب.

قومي بغسل شعرك بواسطة السائل المستخلص من الأعشاب.

اتركي السائل يتغلغل إلى فروة رأسك وانتظري مدة لا تقل عن نصف ساعة.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر وكرري هذه الخلطة بالمواظبة عليها حتى تحصلي على اللون المراد الوصول إليه.

وصفة عصير الليمون للحصول على شعر أشقر مثل صالونات التجميل

ثاني وصفة معنا اليوم هي وصفة عصير الليمون لصبغ الشعر واعطائه لونًا ذهبيًا، وخطوات تحضير الوصفة هي:

اغسلي شعرك بعصير الليمون ثم أخرجيه في الشمس وانتظري في الخارج لمدة نصف ساعة.

قومي بتكرار هذه الوصفة حتى تحصلي على اللون الأشقر الذهبي.

قومي بتكرار هذه الوصفة حتى تحصلي على اللون الأشقر الذهبي. يجدر الإشارة إلى أن نتيجة الصباغة بهذه الطريقة تستغرق وقتًا طويلاً حتى تظهر.

وصفة الكركم لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

ثالث معنا هي وصفة الكركم والحناء وتعتبر من أكثر الوصفات التي تعطي مفعولًا بسرعة وتجعل الشعر باللون الأشقر الذهبي وخطوات التحضير هي: