مكون كنز في مطبخك هيبيض إيدك وينفخ خدودك ويخفي العروق البارزة سيجعل بشرتك مشدودة أقوى بوطوكس طبيعى

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عمر شويل - جدة يتعرض الكثير من الأشخاص إلى اسمرار اليدين والوجه عن باقي الجسم بسبب تعرض هذه الأجزاء إلى أشعة الشمس دائمًا، وأصبح يشغل بال الناس – خاصةً النساء – العثور على طريقة لتبييض اليدين بمكونات منزلية متوفرة في كل بيت وغير مكلفة، لذلك في هذا المقال عزيزتي سنتعرف على بعض الوصفات التي تحتاجينها لتبييض اليدين ومكوناتها موجودة في كل منزل ولن تحتاجي لكريمات تفتيح التي تضر الجلد بسبب احتواء بعضها على مواد كيميائية غير صحية بتاتًا، وتجنب استخدام أي شيء غير موثوق فيه لا يوجد حل غير استخدام المكونات المعروف مصادرها والتي توجد بالمنزل.

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سنضع لكي في هذا المقال ثلاث وصفات مثالية لتبييض اليدين بشكل نهائي وأول وصفة منهم هي وصفة العسل الأبيض والليمون، حيث يقوم العسل بتفتيح الجلد إذا خُلط مع الليمون لاحتوائها على نسبة كبيرة من فيتامين سي وبالتالي يقوم بالتخلص من خلايا الجلد الميتة ويعمل على تجديدها باستمرار، وذلك عن طريق :

جلب صحن ثم نضع به ملعقة كبيرة من العسل.

ثم نضيف العسل ملعقة كبيرة من عصير الليمون و نمزجهم جيدًا.

ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من اللبن ونقوم بخلط جميع المكونات معًا.

يوضع المزيج على اليدين لمدة لا تتجاوز عن ربع ساعة.

يتم غسل اليدين بالماء الفاتر.

وصفة اللبن لتفتيح اليدين بطريقة سحرية

نستخدم اللبن الخام في وصفات التفتيح لأنه يساعد على تبييض اليدين من البقع الداكنة عن طريق وضع قطعة من القطن في اللبن ثم نقوم بمسح اليدين بها، بتلك الطريقة يقوم اللبن لتفتيح المناطق الداكنة، ويتم إبقاء اللبن على اليدين لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي اليدين بالماء الدافئ، وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة الزبادي للتخلص من البقع الداكنة باليدين

معروف عن الزبادي أنه مملوء بحمض اللاكتيك الذي يقوم بتفتيح اليدين وتخليصها من البقع الداكنة، وذلك عن طريق وضع الزبادي على اليدين ويتم بقائه لمدة ربع ساعة، ثم يتم شطف اليدين بالماء الفاتر، كرري هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على يدين خالية من الاسمرار