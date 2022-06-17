نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة جبارة.. القهوة وكريم نيفيا ضعيها على البشرة والجسم 10 دقائق وتخلصي من سواد السنين هتبقي زي القشطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص تفتيح الأماكن الداكنة وخاصة الأماكن الحساسة، والأكواع، الركبة، والرقبة ومع بحث كثير من السيدات تم إيجاد وصفة طبيعية يمكن من خلالها تبييض البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة وسوف نجد أن كريم نيفيا والقهوة من المكونات الأساسية لهذه الوصفة، حيث نجد أن كريم نيفيا من مستحضرات التجميل العالمية الجيدة التي تحتوي على نسبة عالية من الترطيب، ونجد القهوة أيضا من المنبهات القوية التي لها تأثير رائع على البشرة وتفتيحها والتخلص من الغمقان والاسمرار وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال هذا المقال.

كريم نيفيا والقهوة لتبيض الجسم

نجد أن هذه الوصفة تتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

كريم نيفيا.

قهوة.

زيت زيتون.

نشا.

طريقة تحضير الوصفة

عندما نقوم بتحضير هذه الوصفة نجدها تتكون من خطوات بسيطة لا تحتاج إلى تعب أو جهد ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به النشا مع القهوة ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط كريمي.

ثم نضع عليه ملعقة من الكريم مع استمرار التقليب.

ثم نقوم بوضع ملعقة من زيت الزيتون مع استمرار التقليب حتى تتجانس جميع المكونات.

نضع الخليط على الأماكن الداكنة من الجسم والمناطق الحساسة ونتركه حتى يجف تماما ثم نقوم بغسله جيدا.

نضع الخليط على الأماكن الداكنة من الجسم والمناطق الحساسة ونتركه حتى يجف تماما ثم نقوم بغسله جيدا. نلاحظ بأن تلك الوصفة تساعد على التفتيح وتخلصنا من السواد والاسمرار خلال ساعتين.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على نتيجة جيدة ومطلوبة.

فوائد القهوة للبشرة

نجد أن القهوة من المنبهات القوية جدا وتساعد على الاستيقاظ والتركيز وللقهوة فوائد أخرى مهمة للبشرة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من الجلد الميت.

تنقي البشرة من الشوائب وتساعد على تنظيفها والتخلص من البقع وأثار الحبوب.

تساهم في التخلص من سواد السنيين المتراكم على البشرة.

تقوم بشد الجلد والترهلات الموجودة في البشرة

الخلطة السحرية للتخلص من اسمرار البشرة

يمكنك تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبقع بسرعة الصاروخ باستخدام ملعقة من القهوة مع ملعقة من الحليب مع ملعقة من زيت جونسون ثم قومي بخلط المكونات معا حتي تحصلين على عجينة متماسكة ثت قومي بوضع العجينة علي بشرتك لكي تحصل على بشرة بيضاء كالثلج من اول استعمال عليكي تكرار هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على نتائج روعت

ون الملح من أهم المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع والأماكن الداكنة وتحتاج وصفة الملح إلى مكونات بسيطة موجودة في كل منزل مثل الملح، ماء الورد، النشا، الفازلين ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا ووضعهم على البشرة وعمل حركات دائرية لتقشير البشرة من خلاله وسوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والحصول على بشرة ناعمة مثل الح