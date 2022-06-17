نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون عبقرى في مطبخك لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق وإذابته كالذبدة بدون حلة ضغط.. فكرة رائعة في المقال التالي
مكون عبقرى في مطبخك لتسوية اللحوم والكوارع ، تدور الكثير من الأفكار في أذهان السيدات بصفة مستمرة من أجل التسوية الجيدة اللحم العجوز وكذلك الكوارع فهم يكونوا بحاجة لوقت طويل للغاية من أجل التسوية الجيدة التي قد تصل حتى خمس ساعات بالتقريب، ولكن هل خطر في بالك يومًا بأن يوجد في مطبخك بعض المكونات السحرية عند إضافتها تمكن من التسوية السهلة والسريعة لأنواع اللحوم والكوارع بوقت قصير عند المقارنة باتباع الطرق التقليدية، ولذلك حرصنا اليوم أن نوفر لك الطريق الصحيحة التي تساعد في الطهي السريع والطعم اللذيذ للحوم.
مكون عبقرى في مطبخك لتسوية اللحوم والكوارع
نوفر لكم الطرق البسيطة التي بإمكانك الاعتماد عليها من أجل عدم قضاء وقت طويل في تسوية اللحم والكوارع على النار، ويتم من خلال اتباع الآتي:ـ
المكونات المستخدمة:ـ
- مكعبات اللحم بالكمية الموجودة والكوارع.
- توابل طعام وفلفل أبيض.
- كرات وبصل جارنيه.
- كرفس فريش.
- حبوب المستكة.
- حبتان من الحبهان.
- ورق لورا.
- ملعقة من السمن أو الزبد أو الزيت كما تفضلين؟
- ملعقة من السكر.
- ملح.
- 3 مسمار قرنفل.
- كمية من الماء المغلي.
طريقة تحضير اللحوم والكوارع بوقت قصير
- بعد التأكد الجيد من تنظيف الكوارع بطريقة رائعة حتى نتخلص من أي روائح غير مستحبة.
- نقوم بإحضار حلة التسوية ونضع بها الزيت ومن ثم نضع بها مكعبات اللحم والكوارع.
- تقلب حتى تشوح من كافة الجهات ويتغير لونها للون البني وتترك لمدة خمس دقائق.
- من ثم نقوم بإصافة السكر والمستكة والحبهان والقرنفل وورق اللورا والملح والفلفل الأبيض وتقلب من جديد.
- يضاف بعد ذلك البصل الأخضر والكرفس والبصل جارنيه وتقلب المكونات سويًا حتى تمام التجانس.
- نقوم بإضافة كمية مناسبة من الماء المغلي حتى أن تغطي اللحم، ونغطي الإناء وتترك على نار متوسطة.
- يتم متابعتها من وقت لآخر من أجل تزويدها بالمياه حتى تمام التسوية.
- ترفع من على النار وتوضع بطاجن مع ملعقة من الزبد وبعض الخضروات الناضجة وتدخل الفرن لمن لا يريد تناولها مسلوقة وبألف هنا وشفا.
- والجدير بالذكر أن المكون السحري الخاص بسرعة التسوية هو السكر فأثبت قدرته في تسوية العديد من الأطعمة بوقت قصير.
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