مكون عبقرى في مطبخك لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق وإذابته كالذبدة بدون حلة ضغط.. فكرة رائعة

مكون عبقرى في مطبخك لتسوية اللحوم والكوارع ، تدور الكثير من الأفكار في أذهان السيدات بصفة مستمرة من أجل التسوية الجيدة اللحم العجوز وكذلك الكوارع فهم يكونوا بحاجة لوقت طويل للغاية من أجل التسوية الجيدة التي قد تصل حتى خمس ساعات بالتقريب، ولكن هل خطر في بالك يومًا بأن يوجد في مطبخك بعض المكونات السحرية عند إضافتها تمكن من التسوية السهلة والسريعة لأنواع اللحوم والكوارع بوقت قصير عند المقارنة باتباع الطرق التقليدية، ولذلك حرصنا اليوم أن نوفر لك الطريق الصحيحة التي تساعد في الطهي السريع والطعم اللذيذ للحوم.

مكون عبقرى في مطبخك لتسوية اللحوم والكوارع

نوفر لكم الطرق البسيطة التي بإمكانك الاعتماد عليها من أجل عدم قضاء وقت طويل في تسوية اللحم والكوارع على النار، ويتم من خلال اتباع الآتي:ـ

المكونات المستخدمة:ـ

مكعبات اللحم بالكمية الموجودة والكوارع.

توابل طعام وفلفل أبيض.

كرات وبصل جارنيه.

كرفس فريش.

حبوب المستكة.

حبتان من الحبهان.

ورق لورا.

ملعقة من السمن أو الزبد أو الزيت كما تفضلين؟

ملعقة من السكر.

ملح.

3 مسمار قرنفل.

كمية من الماء المغلي.

طريقة تحضير اللحوم والكوارع بوقت قصير