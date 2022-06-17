طريقة تحضير سيروم طبيعي للبشرة من المنزل لإزالة التصبغات وتفتيح الجلد، نقدم لكم اليوم وصفة تحضير سيروم طبيعي بخطوات بسيطة ودون تكاليف تُذكر، هذا السيروم يشد البشرة ويزيل التجاعيد كما أنه يساعد على إزالة التصبغات ويفتح الجلد، بحيث يجعل بشرتك صافية وخالية من كل العيوب المعتادة. لإعداد السيروم سوف نحتاج إلى زيت الزيتون ( يكافح ظهور التجاعيد المبكرة وعلامات التقدم في السن )، بذور الكتان ( تقضي على التجاعيد وتشد البشرة بشكل فعال جداً )،الشاي الأخضر ( يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والتي تساهم في إزالة التجاعيد على الفور، القهوة ( غنية بالكافيين والذي يحفز إنتاج الكولاجين بالبشرة ).

سيروم طبيعي للبشرة من المنزل

يتكون السيروم من العناصر التالية:

كوب صغير من زيت الزيتون. ملعقتين كبيرتين من مسحوق بذور الكتان. كيس شاي أخضر. ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة. ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

لتحضير السيروم سوف نبدأ أولاً بإضافة زيت الزيتون ومسحوق بذور الكتان في وعاء مناسب ثم نمزج بينهما جيداً، ثم نقوم بإضافة محتوى كيس الشاي الأخضر ونمزج مجدداً مع إضافة مسحوق القهوة، ثم نضع كوب من الماء في قدر مخصص للطبخ ونقوم بتسخين المزيج على حمام مائي لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك نترك المزيج حتى يبرد تماماً ثم نصفيه باستخدام قطعة قماش أو جورب صيفي، حتى نستخرج الزيت فقط ويمكنك استخدام بقايا الخليط لعمل مقشر طبيعي للبشرة، وإلى الزيت نقوم بإضافة زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند ثم نمزج قليلاً.

إزالة التصبغات وتفتيح الجلد

بعد ذلك يمكننا الاحتفاظ بهذا المزيج في جرة زجاجية صغيرة، ويمكنك تخزينه داخل أو خارج الثلاجة ويبقى صالح للاستعمال لمدة شهر. ضعي هذا السيروم على بشرة وجهك ورقبتك في المساء قبل الذهاب إلى النوم، مع التركيز على التجاعيد حول العينين الفم والجبين ثم دلكي بشرتك جيداً بحركات دائرية لطيفة، وبعد ذلك اتركيه على بشرتك طوال الليل وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، ومباشرة ستحصلين على بشرة مشدودة وصافية ولافضل النتائج كرري هذا السيروم يومياً.