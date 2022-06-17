إزالة شعر الوجه وفوق الشفايف ومنع نموه بملعقة ملح وكركم بدون ألم نهائيا وصفة سريعة و فعالة 100

هناك طرق عديدة لإزالة شعر الوجه والجسم بدون ألم مثل وصفة الكركم والملح؛ وفي عصرنا الحالي قد تم تطوير الأدوات والأجهزة المستخدمة لإزالة شعر الوجه والجسم، لكن ما نزال فكرة إزالة الشعر تكون مصحوبة بإحساس بالألم مما يسبب عدم الراحة لكثير من السيدات ، وخاصةً اللواتي يملكن بشرة الحساسة، هناك طريق أقل ألمًا وهي الشفرات لكنها لا تزيل الشعر من الجذور ويمكن أن تتسبب في عودة ظهور الشعر بشكل أكثر كثافة وأحيانًا تؤدي إلى زيادة سماكة الشعر، غير أنها لا ينصح باستخدامها على الوجه، لذلك تعد وصفة الكركم والملح هي وصفة مثالية لإزالة الشعر بدون ألم ولا تجعل الشعر أكثر سماكة.

إزالة شعر الوجه والجسم وفوق الشفايف بالملح والكركم

وصفة الكركم والملح هي من ابتكارات الطب الهندي الطبيعي لإزالة شعر الوجه غير المرغوب فيه، وتحتوي الوصفة على الملح والكركم معًا وكلا المكونان يساعدان على بطئ نمو الشعر وكلاهما يساعد في تساقط الشعر بالتدريج، وهذه الطريقة بالتأكيد أبطأ من الطرق المعتادة، يستغرق الأمر بضعة أيام حتى تبدأ نتائج وصفة الكركم والملح في الظهور والتي سنتعرف على خطوات تحضيرها في الفقرة التالية.

طريقة ازالة شعر الوجه بالكركم والملح