نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة شعر الوجه وفوق الشفايف ومنع نموه بملعقة ملح وكركم بدون ألم نهائيا وصفة سريعة و فعالة 100 في المقال التالي
هناك طرق عديدة لإزالة شعر الوجه والجسم بدون ألم مثل وصفة الكركم والملح؛ وفي عصرنا الحالي قد تم تطوير الأدوات والأجهزة المستخدمة لإزالة شعر الوجه والجسم، لكن ما نزال فكرة إزالة الشعر تكون مصحوبة بإحساس بالألم مما يسبب عدم الراحة لكثير من السيدات ، وخاصةً اللواتي يملكن بشرة الحساسة، هناك طريق أقل ألمًا وهي الشفرات لكنها لا تزيل الشعر من الجذور ويمكن أن تتسبب في عودة ظهور الشعر بشكل أكثر كثافة وأحيانًا تؤدي إلى زيادة سماكة الشعر، غير أنها لا ينصح باستخدامها على الوجه، لذلك تعد وصفة الكركم والملح هي وصفة مثالية لإزالة الشعر بدون ألم ولا تجعل الشعر أكثر سماكة.
إزالة شعر الوجه والجسم وفوق الشفايف بالملح والكركم
وصفة الكركم والملح هي من ابتكارات الطب الهندي الطبيعي لإزالة شعر الوجه غير المرغوب فيه، وتحتوي الوصفة على الملح والكركم معًا وكلا المكونان يساعدان على بطئ نمو الشعر وكلاهما يساعد في تساقط الشعر بالتدريج، وهذه الطريقة بالتأكيد أبطأ من الطرق المعتادة، يستغرق الأمر بضعة أيام حتى تبدأ نتائج وصفة الكركم والملح في الظهور والتي سنتعرف على خطوات تحضيرها في الفقرة التالية.
طريقة ازالة شعر الوجه بالكركم والملح
- قومي بمزج خمسة ملاعق صغيرة من ملح الطعام مع خمسة ملاعق صغيرة من مكون الكركم.
- ثم قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من اللبن حتى تتكون أمامك عجينة.
- يتم وضع المزيج في صحن محكم الغلق حتى لا يدخله الهواء.
- قومي بغسل الوجه وتجفيفه جيدًا ثم ضعي جزءًا من الوصفة على وجهك وانتظري لمدة ربع ساعة.
- اشطفي وجهك بالماء البارد.
- ينصح باستخدام التونر أو الدواء القابض لإزالة آثار صبغة الكركم الصفراء ولكنها خطوة غير ضرورية.
- قومي بتكرار الوصفة لأسبوع كامل ويتم حفظ الوصفة بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تخفيف الألم عند إزالة شعر الوجه بالطريقة المعتادة
- بإمكانك محاولة توزيع قطعة من الثلج بيديك على كامل وجهك كنوع من أنواع المخدر لتجنب الإحساس بأي آلام أثناء إزالة الشعر، عندما تبدأ بالشعور بالتنميل في وجهك قومي بإزالة الشعر بالطرق المعتادة، ولن تشعري بأي ألم أثناء الإزالة لأن الثلج يعمل كمخدر طبيعي للوجه.
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