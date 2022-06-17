وصفة مشروب طبيعي بمفعول سحري للتخلص من دهون البطن خلال 7 أيام فقط، إليكم كيفية حرق دهون البطن بدون تمارين رياضية أو اتباع نظام غذائي قاسي، سنحتاج فقط إلى عصير الليمون فهو يزيد من معدل حرق الدهون في الجسم، إلى جانب مساهمته الفعالة في إنقاص الوزن، كذلك سوف نستخدم القرفة فهي تقلل من خطر الإصابة بالسمنة وتفيد كثيراً في تنحيف الجسم بشكل عام، بالإضافة إلى إلى القهوة فهي تقلل من الشعور بالجوع والرغبة في الأكل وبالتالي تزيد من معدل الحرق وتساعد على تقليل دهون الجسم.

مشروب طبيعي للتخلص من دهون البطن

تتكون الوصفة الأولى لتنحيف الجسم من العناصر التالية:

2 ليمونة.

2 عود قرفة.

ملعقة كبيرة من القهوة.

2 كوب من الماء.

نأخذ الليمون ونقطعه إلى نصفين ثم نستخرج عصير الليمون وبعد ذلك نحتفظ به جانباً، ثم نقطع قشر الليمون إلى شرائح صغيرة ونضعها في قدر مخصص للطبخ ثم نضف أعواد القرفة والماء، نضع القدر على الموقد لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك نقوم بتصفية الخليط بواسطة مصفاة، ثم نحتفظ بهذا المشروب في قنينة زجاجية ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أسبوع، وعند تناوله أضف إلى الكوب منه مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون ويمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل لتحلية المشروب، اشرب كوباً واحداً في الصباح قبل الافطار واستمر في تناوله كل يوم لمدة 7 أيام، وستحصل على نتائج رائعة من الأسبوع الأول فستفقد ما يقرب من 4 كيلو جرام في أسبوع.

تنحيف البطن والأدراف طبيعياً

تتكون الوصفة الثانية لتخسيس دهون البطن من العناصر التالية:

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ماء ساخن.

نضع القهوة سريعة الذوبان في كوب ونضف إليها عصير الليمون ثم نمزج جيداً وبعد ذلك نضف الماء الساخن، ويمكنك تحلية المشروب بإضافة ملعقة صغيرة من العسل ثم نمزج جيداً، اشرب كوباً واحداً في الصباح قبل الافطار واستمر في تناوله كل يوم لمدة 7 أيام، وستلاحظ نتائج مبهرة للغاية من الأسبوع الأول فستذوب دهون البطن بالكامل، وإذا كنت تعاني من السمنة تناول كوبين يومياً لمدة شهر.