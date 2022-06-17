قرص أسبرين واحد لشد وتبيض الوجه وازالة البقع والتجاعيد بديل البوتوكس والفيلر هترجعى 20 سنة وتحدى

الكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة لشد الجلد والخطوط الدقيقة، يمكنك الآن استخدام قرص الأسبرين لعلاج التجاعيد والترهلات والهالات السوداء حول العينين، سندخل عدة أقراص من الأسبرين في وصفة مليئة مكونات تساعد على شد البشرة وإزالة التجاعيد والترهلات، الوصفة مكونة من مكونات توجد في كل منزل وبأسعار معقولة يمكن لأي شخص شراؤها، المكون الوحيد الذي ستحتاجه من خارج المنزل هو قرص الأسبرين، يمكنك إيجاده في الصيدليات القريبة من بيتك، قرص الأسبرين من الأقراص الفعالة التي تظهر نتائجها من أول إستعمال، يمكنك ملاحظة تغيير في وجهك بعد الإنتهاء استخدام الوصفة، والآن دعونا نتطرق إلى معرفة مكونات الوصفة ثم طريقة تحضيرها.

قرص أسبرين لشد البشرة وإزالة التجاعيد بديل البوتوكس هيرجعك لسن ال 20

مكونات الوصفة عبارة عن عدة أشياء متوفرة في كل منزل ويمكنك شراؤها بأقل الأسعار، والآن لنتوجه إلى معرفة المكونات وهي عبارة عن:

خمسة أقراص من الأسبرين.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض الخام.

وعاء صغير.

وعاء صغير. شيت ماسك.

طريقة عمل وصفة أقراص الأسبرين لإزالة التجاعيد

بعد التعرف على المكونات التي سنحتاج إليها في عمل الوصفة، دعونا نلقي الضوء على الخطوات والتي تتمثل في:

يتم إحضار الوعاء الصغير ووضع فيه خمسة أقراص من الأسبرين ثم نأتي بملعقة ضخمة و نهرس الأقراص حتى تصبح مسحوق.

ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض ونقلب جيدًا حتى يصبح قوامه شبه كريمي ثم ضعيها في الشيت ماسك.

ثم ضعي القناع على وجهك لمدة نصف ساعة وقومي بتدليك الوجه من فوق القناع عن طريق حركات دائرية لطيفة.

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر جيدًا.

كرري استخدام الوصفة مرة كل يومين.

ما أسباب ظهور التجاعيد؟

سؤالٌ يتم طرحه عبر ألسنة العديد من الناس ولا يجدون إجابة صحيحة، ببساطة شديدة إن من الأسباب الرئيسيه التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد هي التعرض للشمس دون استخدام واقي الشمس المناسب لنوع بشرتك، لذلك تلاحظ أن كبار السن الذين لم يكونوا يضعون واقي الشمس وهم في عز شبابهم تظهر لهم الخطوط والتجاعيد في سن مبكرة، ولكن من ناحية أخرى الذين يستخدمون واقي الشمس تتأخر عندهم ظهور التجاعيد والترهلات،