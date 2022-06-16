لحواجب جذابة.. اصبغي حواجبك بالقهوة والحناء باللون البني مثل صالون التجميل تماماً

صبغ الحواجب بدرجة لون البني الغامق باستخدام القهوة والحناء في المنزل بخطوات بسيطة، هي أكثر ما تسأل عنها أغلب النساء الراغبات في الحصول على مظهر حواجب جذاب بدون استخدام أي مواد كيميائية وبدون دفع مبالغ كبيرة في مراكز التجميل والبيوتي سنتر، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام أسهل وأفضل طريقة لصبغ الحواجب بالقهوة والحناء فتابعوا معنا الآتي.

صبغ الحواجب بالقهوة والحناء

تحتوي القهوة على مواد فعالة في صغ الحواجب والشعر باللون البني سواء الفاتح أو الداكن، فهي لم تقتصر على المطبخ فقط بل تدخل في صنع العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر، كما تستخدم الحناء أيضاً في صبغ الشعر باللون البني والأحمر والأشقر مع إضافة بعض المكونات الطبيعية إليها.

المكونات:

سوف نحتاج إلى ثلاثة ملاعق ذات حجم صغير من القهوة السادة.

كما سوف نحتاج إلى ملعقة ونصف ذات حجم صغير من الكاكاو الخام.

واحد ملعقة من زيت جوز الهند الخام.

سوف نحتاج إلى اثنين ملعقة من الحناء الطبيعية.

طريقة تحضير صبغة الحواجب

نأخذ مقدار القهوة ثم نخلطها مع مقدار الكاكاو الخام بشكل جيد ونقلبهم حتى يتم الامتزاج بينهم.

بعد ذلك نضيف إليهم مسحوق الحناء الطبيعية مع ضرورة التقليب لامتزاج جميع المكونات مع بعضها البعض.

نقوم بإضافة قطرات زيت جوز الهند مع ضرورة الاستمرار في التقليب.

وفي نهاية الأمر يتم إضافة عسل النحل مع التقليب الجيد لجميع المكونات.

يتم استخدام السلفان الحراري فوق الوعاء لتغطية الخليط للحفاظ عليه بإحكام.

نقوم بترك الخليط لمدة نصف ساعة فقط.

طريقة استخدام الصبغة على الحواجب

في البداية نقوم باستخدام أعواد الأذن أو أعواد الكبريت على سبيل المثال.

نأخذ كمية صغيرة من الخليط ثم يتم وضعها بصورة متساوية على كل من الحاجبين، مع مراعاة ضرورة وضع الخليط من جهة الخلف إلى جهة الأمام.

يتم أيضاً مراعاة تخفيف مقدار الكمية المستخدمة في الجزء الأمامي من الحاجب، وذلك ليكون المظهر طبيعي إلى حد ما.

نقوم بترك الخليط على الحاجبين لمدة نصف ساعة فقط.

بعد ذلك يتم غسل الحاجبين بالماء الفاتر بصورة جيدة.

فوائد الحناء والقهوة للشعر والبشرة