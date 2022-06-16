مكون واحد ضعيه علي كفتة الأرز حجمها هيتضاعف وهتبقي متماسكة مش هتكش أو تفك منك تاني

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الكفتة بكل أنواعها تعد من الأطعمة اللذيذة والتى تقوم الأمهات بإعدادها بشكل مستمر، وذلك لأنها من الأكلات سريعة التحضير، كما أنها شهية وتعلو قائمة الأكلات التي يعشقها الكثير، ويمكن تناولها بالأرز أو الخبز حسب الرغبة، لذلك تبدع الأمهات في تحضيرها، كما أن هناك نوع شهير من الكفتة وهو كفتة الأرز، حيث تكون عبارة عن خلطة ما بين اللحم المفروم والأرز المطحون، وتكون شهية المذاق ومليئة بالعناصر الغذائية الهامة التي تفيد الجسم، وتعطيه النشاط طوال اليوم، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها بشكل متماسك ومميز، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل.
مكون واحد ضعيه علي كفتة الأرز
كفتة الأرز تعتبر من الأكلات القديمة التي تعود الى ذكريات الطفولة عند الجميع، ولكن عند تحضيرها تحتاج إلى تكات حتى تكون متماسكة ولا تتفكك أثناء التسوية وتصبح غير شهية، ويمكنك تحضيرها في المنزل من خلال توفير المكونات التالية.
المكونات
- كيلو من اللحم المفروم.
- نصف كيلو أرز أبيض مطحون.
- بهارات لحم.
- ملح وفلفل أسود.
- كزبرة خضراء مفرومة.
- فصوص ثوم مفرومة.
- 2 حبة بصل مفرومين.
- فلفل ألوان مفروم.
- زيت غزير للقلي.
طريقة تحضير كفتة الأرز بكل اسرارها
تحتاج الأمهات الموظفات إلى أكلات سريعة التحضير لا تحتاج إلى وقت كبير عند الطهي وكذلك تكون لذيذة، وعند سؤال جميع أفراد الأسرة عن أفضل أنواع الكفتة التي يفضلون تناولها يؤكدون كفتة الأرز الشهية، لذا يمكنك إعدادها في المنزل بكل ثقة من خلال إتباع الخطوات التالية.
- نحضر بولة عميقة ويتم وضع فيها اللحم المفروم والأرز المطحون والفلفل الأسود والبهارات ونقلب جميع المكونات.
- بعدها يتم إضافة الكزبرة المفرومة والبصل والثوم والفلفل الألوان ونقوم بتقليب جميع المكونات حتى تصبح متماسكة.
- نضع خليط كفتة الأرز في الثلاجة لمدة ساعة كاملة.
- يتم إخراجها من الثلاجة وتقطيعها على هيئة أصابع.
- لابد من وضع زيت غزير في طاسة القلي ويتم وضعه على النار حتي يسخن وبعدها يتم إضافة أصابع الكفتة إلى الزيت للتحمير.
- ثم يمكن أيضا أن يتم عمل صلصة وإضافة أصابع الكفتة بها.
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