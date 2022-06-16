مش هتشتري الجاهز تاني.. طريقة عمل البرجر علي أصوله بسر التتبيلة الخطيرة أحلي من ماكدونالدز

طريقة عمل برجر المطاعم الشهيرة في ثواني ، البرجر من الوجبات السريعة التي يسهل على جميع تحضيره في المنزل، ولكن للأسف لا تعرف ست البيت الطريقة المثلى لتحضير البرجر في البيت بدون أن يكش أو يفك، لأنه يحتاج إلى طريقة خاصة في تحضيره لا يعرفها إلا أصحاب المطاعم، ولكن في هذا المقال سوف نوضح كل اسرار وتكات أصحاب المطاعم عند تحضير عجينة البرجر، مع العلم أن معظم أنواع البرجر الموجودة في الأسواق لا تحتوي على نسبة لحوم كبيرة، وإنما معظمها خلطات ليست مفيدة على الإطلاق، ولكن بعد هذه الوصفة قولي وداعا لشراء البرجر من الخارج مرة أخرى، لمعرفة المزيد من التفاصيل والمكونات يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات طريقة تحضير البرجر في البيت

البرجر من الوجبات التي يسهل الغش والخداع فيها، لأنه لا يمكن رؤية المكونات قبل تحضره، وبالأخص في الشركات والمطاعم الكبرى، لأنهم للأسف الشديد يقومون بوضع أشياء غير اللحمة، ولكي تكون واثقة من جودة أي طعام تقومين بتحضيره لأطفالك يجب عليك تحضيره في البيت، والآن سوف نقدم لكم المكونات:

كيلو إلا ربع من اللحمة القطع.

حبة كبيرة من البصل المبشور.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من بهارات البرجر.

ملعقة من البقسماط.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير البرجر في البيت مثل المطاعم

يمكن مضاعفة أو تقليل كمية المكونات التي قدمناها لكم الآن، كل ست بيت تعرف جيدا الكمية التي تكفي عدد أفراد أسرتها، مع العلم أنك تستطيعين تخزين البرجر في الفريزر لحين الاستخدام، وإليكم الخطوات: