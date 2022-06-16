نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لازم تجربيها.. طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن بتتبيلة الحاتي الخطيرة بطعم أحلي من المطاعم في المقال التالي

قدم طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي خطوة بخطوة مع ذكر سر المطاعم في إعدادها، وينصح بها خبراء التغذية بدلاً من تناول االفراخ المجمرة لأنه من السهل التخلص من السعرات الحرارية التي تمد الجسم به، ونظراً لإقبال الكبار والأطفال على شرائها من الخارج بأسعار كبيرة، تحرص ربات البيوت على معرفة أسرار المطاعم الكبرى في إعدادها، لتقوم بتحضيرها بالمنزل و توفير تلك المبالغ الطائلة، بالإضافة إلى ضمان النظافة وعدم انتقال أي نوع من التلوث إلى الطعام، خاصة في ظل الظروف الحالية من انتشار الأمراض والأوبئة بكثرة بالعالم، لذا من خلال السطور التالية نوضح المكونات الصحيحة لإعدادها كما قال الكتاب. مكونات عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي السرية في البداية يلزم تحضير المكونات التالية: دجاجة كاملة سليمة.

واحد كوب من الكزبرة المفرومة.

واحد كوب من البقدونس المفروم.

ثمرة بصل.

م.ك من الكاتشب.

م.ك من المستردة

أربعة فص ثوم مفروم.

¼ كوب زيت نباتي.

¼ كوب عصير ليمون فريش.

مقدار مناسب من الفلفل الأسمر الناعم.

ملح حسب الرغبة.

م.ص من القرفة المطحونة.

م.ص من السبع بهارات المطحونة أو بهارات دجاج.

م.ك من الخل الأبيض.

م.ص كمون مطحون.

م.ص كزبرة جافة.

م.ص فلفل حامي.

ذرة من جوزة الطيب. طريقة تحضير الفراخ المشوية مثل الحاتي بالبيت تحت المياه يتم غسل الدجاج بشكل جيد وطعمه بالدقيق لدقيقة ثم نقعه في ماء تم تعصر نصف ليمونة عليه وملعقة من الخل الأبيض حتى يتم التخلص نهائياً من رائحة الزفارة.

في الكبة الكهربائية يتم وضع كلاً من البصل بعد تقطيعه والليمون والخل والمستردة والزيت والكاتشاب ثم البقدونس والثوم والكزبرة الخضراء.

بعد تشغيل الكبة لدقيقة واحدة يتم إضافة كافة البهارات والملح والفلفل الأسود المذكور ضمن المكونات.

بعد حصولنا على تجانس المكونات بشكل كامل يتم وضعها داخل وعاء غويط ونضع الدجاجة بداخلها حتى تتشرب الخلطة من الداخل والخارج.

يتم وضع الدجاجة بالتتبيلة داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن ثمان ساعات أو ليلة.

بعد مرور المدة المذكورة يتم وضعها بالصينية بعد دهنها مادة دهنية.

يتم إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 ولمدة تتراوح من 20 دقيقة وحتى نصف ساعة ثم نقوم بإخراجها ووضعها بالتتبيلة مرة أخرى وإدخالها الفرن مرة ثانية لمدة 20 دقيقة أو حتى تنضج.

فور اكتمال النضج يتم تقديمها على طبق سرفيس ووضع بعد من البقدونس المفروم فوقها كنوع من التزيين.

كما يمكن باتباع نفس الطريقة استبدال الفرن بشواية فحم لإكساب الطعام مزيد من اللذة والرائحة الطيبة. عمر شويل - جدة لازم تجربيها.. طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن بتتبيلة الحاتي الخطيرة بطعم أحلي من المطاعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لازم تجربيها.. طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن بتتبيلة الحاتي الخطيرة بطعم أحلي من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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