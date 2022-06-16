لشعر كالحرير.. افردي شعرك المجعد بالكوكاكولا واستمتعي بأحدث إطلاله

فرد الشعر بالكولا، سمعنا مؤخراً عن طريقة طبيعية جديدة تستخدم لفرد الشعر المجعد وإصلاح خصلاته التالفة والجافة وهي طريقة فرد الشعر باستخدام الكاكولا، ولكن ماذا عن حقيقة تأثيرها على الشعر، وهل بالفعل تعالج مشاكل الشعر الجاف والمجعد أم لا؟ تابعوا معنا السطور التالية حتى نذكر لكم حقيقة فرد الشعر بالكولا وكيفية استخدامها، حيث أن تلك المواد الطبيعية يلجأ لها العديد من الأشخاص بدلاً من الذهاب لصالون التجميل وصرف مبالغ باهظة على فرد الشعر بمواد كيميائية قد تعمل على فرد الشعر لمدة معينة، ولكن قد ترجع كما هيا، ولكن قد تكون تسببت في تساقط الشعر وتلفه وتقصفه.

فرد الشعر بالكوكاكولا

كشفت الكثير من التجارب من قبل بعض النساء والفتيات اللاتي كانت لديهن مشكلة في فرد تجاعيد الشعر والتخفيف من هيشانه وجفافه، وقاموا باستخدام الكولا للتخلص من هذه المشكلة وكانت النتائج مذهلة للجميع، حيث تحتوي الكولا على مجموعة من المواد والمركبات مثل الصودا التي تعزز من صحة الشعر وتعالج تساقطه وتلفه وتقصفه وتجاعيد خصلاته، ومن خلال السطور التالية خطوات فرد الشعر بالكولا.

تحضير عبوتان من الكولا في حال إذا كان الشعر طويلاً، أو عبوة واحدة إذا كان الشعر قصير.

كما يمكن تحضير وعاء متوسط الحجم، ثم يتم النزول بالشعر أمام الوجه في الوعاء.

تفريغ الكولا على الشعر ويدلك جيداً، ثم يتم لف الشعر بمنشفة نظيفة، وتترك الكولا على الشعر لمدة ثلاث ساعات كاملة.

غسل الشعر بالماء الفاتر ثم يجفف بالاستشوار دوت إضافة أي كريمات أو منتجات خاصة بالشعر.

طريقة فرد الشعر بالكولا وماء الورد

كما يمكن استخدام هذه الطريقة في فرد الشعر المجعد وتنعيم خصلاته الجافة، والتخلص من هيشانه وذلك من خلال اتباع ما يلي:

تحضير كوبان من الكولا ونفس الكمية من ماء الورد.

تفريغ الكولا وماء الورد في وعاء متوسط الحجم ثم يتم مزجهم مع بعض جيداً.

وضع المزيج على الشعر ثم يوزع بالكامل ويتم تدليك خصلات الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

ترك المزيج على الشعر لمدة ساعتين قبل أن يشطف الشعر بالماء الفاتر.

لاحظي النتيجة الفورية من أول استخدام.

فوائد الوصفات الطبيعية في فرد الشعر المجعد