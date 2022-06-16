تتبيلة اجنحة الدجاج ووصفات جديدة لعمل اجنحة دجاج بافلو وأجنحة كنتاكي المقرمشة

طريقة عمل تتبيلة اجنحة الدجاج ووصفات جديدة ومختلفة لتحضير وإعداد اجنحة الدجاج المقرمشة مثل مطعم كنتاكي، أجنحة الدجاج عبارة عن أجزاء مقطعة من الدجاج تستخدم كمكون رئيسي في العديد من الأطباق الشهية واللذيذة وسهلة التحضير، كما تتميز الأجنحة بوجود العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم مثل الفيتامينات والمعادن والبروتينات ويتنوع التحضير بإضافة الثوم والنعناع والليمون وصلصة التمر أو عسل يعتمد على طريقة الطهي و مدة الطهي وكذلك المقادير.

تتبيلة اجنحة الدجاج

تحتوي أجنحة الدجاج على بعض الفيتامينات المفيدة مثل فيتامين أ وفيتامين ب إن تناول أجنحة الدجاج باعتدال يمكن أن يمد الجسم بالطاقة وبعض العناصر الغذائية، كما أنه كثره تناولها مضر وذلك لاحتوائها على دهون مشبعة ضارة تساهم في السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا ينصح بتقشيرها قبل الطهي والتأكد من نظافتها للامان الصحي، وسوف نتعرف فيما يلي علي أفضل التتبيلات الشهية لتحضيرها بها.

أجنحة دجاج بافلو

1 كيلوغرام أجنحة الدجاج

10 ملعقة صغيرة دقيق منخول

4 ملعقة صغيرة بايكينغ بودر

½ ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة كبيرة بصل بودر

¼ ملعقة صغيرة أوريجانو

½ ملعقة كبيرة ثوم بودر

نصف ملعقة كبيرة بابريكا

2 كوب زيت نباتي للقلي

خطوات عمل أجنحة دجاج بافلو

رتبي الأجنحة المغسولة في وعاء ثم نضيف البيكنج بودر ثم الطحين والفلفل الأسود والملح وأيضا البصل والثوم والبابريكا.

ثم تقلى أجنحة الدجاج بكمية كبيرة من الزيت حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا ثم انقلها إلى ورق المطبخ لتصفى.

في قدر على النار أضيفي الزبدة حتى تذوب ثم أضيفي جميع مكونات صلصة البافلو وقلبي حتى تتكاثف الصلصة.

ثم اسكبي الصلصة فوق الأجنحة المقلية في طبق وقدميها على الفور.

طريقة عمل أجنحة دجاج كنتاكي

2 كوب حليب

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقتين صغيرتين من عصير ليمون

3 كوب دقيق

بيضتان حجم متوسط

1 ملعقة صغيرة زعتر مطحون

2 كيلو جرام أجنحة دجاج

1 كوب بقسماط

4 كوب زيت للقلي

1 ملعقة صغيرة شطه

ملعقة واحدة صغيرة من الثوم البودر

1 ملعقة صغيرة ملح

إعداد أجنحة الدجاج الكنتاكي