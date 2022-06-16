ملعقة واحدة لو ضيفتيها علي البطاطس مش هتشرب نقطة زيت نهائي وهتبقي مقرمشة ولذيذة زي المطاعم

طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت نهائيا ، البطاطس لها فوائد عديدة مفيدة جدا لجسم الإنسان، لأنها تحتوي على نسبة عالية من النشويات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة له، ولذلك تناول البطاطس شئ أساسي في حياتنا، بالإضافة إلى أن طبق البطاطس لابد من وجوده على السفرة، ولكن بعض الأشخاص الذين يعانون من مشكلة زيادة الوزن يخافون تناول البطاطس المقلية لأنها تحتوي على نسبة عالية من الزيت، فبتالي تؤدي إلى زيادة الوزن، ولكن الجديد في هذا المقال أننا سوف نقدم لكم طريقة جديد لقلي البطاطس باستخدام معلقة واحدة زيت، لمعرفة المزيد يجب عليكم قراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات البطاطس المقلية المقرمشة

تذهب بعض الأسر تناول بعض الوجبات في المطاعم، واول شئ يقومون بطلبه هو باكيت البطاطس المقرمشة، لأن المطاعم يقومون بتحضير البطاطس بطريقة مميزة وجميلة، ولكن ست البيت تريد تحضير البطاطس في البيت حتى لا يذهبوا إلى المطاعم مرة أخرى، لكي توفر الوقت والمال لأن باكيت البطاطس يكون سعره مرتفع بالنسبة لسعر كيلو البطاطس، فبتالي يكون من التبذير أن نشتري باكيت بطاطس بسعر كيلو بطاطس، والآن قولي وداعا لكل هذه الصعوبات، والآن سوف نقدم لكم مكونات البطاطس المقلية:

كيلو إلا ربع من البطاطس التحمير.

ملعقة واحدة زيت صغير.

ملعقة واحدة من الدقيق.

ملعقة واحدة من النشا.

ملعقة من بهارات مشكله.

نصف ملعقة من الملح

طريقة تحضير البطاطس المقلية المقرمشة

قدمنا لكم المكونات يجب عليكم اتباع باقي الخطوات القادمة لمعرفة الطريقة: