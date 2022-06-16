طريقة عمل شيخ المحشي السوري وهو واحد من أكثر الأكلات التي يشتهر بها المطبخ السوري، والمعروفة في معظم الدول العربية، نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة للجسم، بالإضافة إلى أنها طيبة المذاق، ويشتهي تناولها الكبار والصغار، تعرف هذه الأكلة بمسميات أخرى منها كوسا باللبن، تعد هذه الوصفة عبارة عن ثمار كوسا طازجة يتم تفريغها من الداخل، وتحضير حشوة مفضلة لها، وفي الغالب يتم حشوها باللحم المفروم، بعد ذلك تقلى في الزيت، وتوضع في الماء الساخن، وبعدها توضع في مزيج من اللبن والنشا، وفيما يلي سوف نوضح لكم المكونات وطريقة تحضيرها بالطريقة السورية الأصلية.

المقادير والمكونات

كيلو جرام من الكوسا الطازجة.

زيت غزير للقلي.

عدد 3 ثمرات متوسطة من البصل المفروم ناعم.

مقدار 100 جرام من الزبدة.

نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة (السبع بهارات).

صنوبر.

المكونات اللازمة لتحضير اللبن الزبادي

كيلو ونصف من اللبن.

كوب من كريمة الطبخ.

عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.

عدد 2 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

حب الهيل.

طريقة عمل شيخ المحشي السوري باللبن في خطوات