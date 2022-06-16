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طريقة عمل شيخ المحشي السوري وهو واحد من أكثر الأكلات التي يشتهر بها المطبخ السوري، والمعروفة في معظم الدول العربية، نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة للجسم، بالإضافة إلى أنها طيبة المذاق، ويشتهي تناولها الكبار والصغار، تعرف هذه الأكلة بمسميات أخرى منها كوسا باللبن، تعد هذه الوصفة عبارة عن ثمار كوسا طازجة يتم تفريغها من الداخل، وتحضير حشوة مفضلة لها، وفي الغالب يتم حشوها باللحم المفروم، بعد ذلك تقلى في الزيت، وتوضع في الماء الساخن، وبعدها توضع في مزيج من اللبن والنشا، وفيما يلي سوف نوضح لكم المكونات وطريقة تحضيرها بالطريقة السورية الأصلية.
المقادير والمكونات
- كيلو جرام من الكوسا الطازجة.
- زيت غزير للقلي.
- عدد 3 ثمرات متوسطة من البصل المفروم ناعم.
- مقدار 100 جرام من الزبدة.
- نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة (السبع بهارات).
- صنوبر.
المكونات اللازمة لتحضير اللبن الزبادي
- كيلو ونصف من اللبن.
- كوب من كريمة الطبخ.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- عدد 2 كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- حب الهيل.
طريقة عمل شيخ المحشي السوري باللبن في خطوات
- نقوم بإحضار وعاء نضبع به الزبدة حتى تقدح، ومن ثم نقوم بإضافة البصل، حتى تذبل قليلا.
- بعد ذلك نضيف كلا من اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود، والسبع بهارات، ونمزجهم جيدا معا.
- نترك اللحم على النار حتى ينضج جيدا، ثم نضيف له الصنوبر ونقلبهم.
- نقوم بغسل الكوسا وتنظيفها جيدا، ومن ثم نقوم بتفريغها من الداخل.
- ثم نضع بها حشوة اللحمة المفرومة والبصل، ومن ثم نقوم بقلي الكوسا في زيت غزير.
- نقوم بتحضير اللبن الزبادي، عن طريق إحضار وعاء عميق، ونضع به كلا من اللبن الزبادي، وكريمة الطبخ، مع النشا والماء والملح، ونقلبهم معا جيدا.
- ومن ثم نقوم بوضع الوعاء على النار، حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ومن ثم نضيف لهم حب الهيل.
- نضع حبات الكوسا في وعاء، ونضيف لهم اللبن، ونتركه حتى يصل لمرحلة الغليان، ثم يوضع في طبق التقديم، ويقدم بألف هنا.
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