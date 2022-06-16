فكرة بمليون جنيه الخوخ على النار ضعي الخوخ في المئة المغلية ومش هتصدقى النتيجة ندمت اني معرفتهاش من زمان

الخوخ من الفواكه التي يعشقها العديد من الأشخاص كما أنه يتوفر منه نوعين هو النوع البلدي والنوع السكري، كما أنه يكون به مجموعة كبيرة من الفوائد والتي لها دور كبير في المساعدة على ترطيب الجسم ومد الجسم بالمياه المطلوبة، كما أنه يكون من الفواكه التي لها دور كبير في المساعدة على الهضم، وفي الأغلب يتم تناول الخوخ بالطرق المعتادة، وهو الغسل وتناوله فيما بعد ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يتم وضع الخوخ في الماء لمدة خمس دقائق وتناوله وهذه هي الطريقة الأصح.

مكونات عمل الخوخ

هذه الطريقة غير معروفة ولكنها تعطي نكهة مميزة، بالإضافة إلى أن المكونات سهلة وبسيطة، المكونات تكون كالتالي:

حوالي كيلو من الخوخ.

كمية كبيرة من الماء.

رشة صغيرة من الملح.

حوالي ثلاثة معالق من السكر.

طريقة تحضير الخوخ على النار

كما أنه عند تحضير هذه الوصفة لا يد من بذل الكثير من المجهودات المختلفة، وتكون خطوات التحضير كالتالي: