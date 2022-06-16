أصنعي بنفسك عجينة لقمة القاضي الهشه والمقرمشة مثل الجاهزة

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طريقة عمل عجينة لقمة القاضي، تعتبر لقمة القاضي من الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثير من الأشخاص وهي منتشرة كثيراً في الوطن العربي ولها العديد من المسميات بعض الدول تسمي لقمة القاضي أو اللقيمات وأيضاً يطلق عليها العوامة وفي مصر تسمي الزلابية، وهي مكوناتها بسيطة ليس بها أي تكاليف وليس من الحلويات التي يتم تحضيرها في وقت طويل بل هي من أبسط وأسرع الحلويات التي تحضر، ولها العديد من الطرق التي يتم تحضيرها بها مثل ممكن حشوها بالنواتيلا وممكن أن نقوم بحشوها بالقشطة وأيضاً حشوها بالجبنه السائلة، ويوجد طريقة أخري لتزين لقمة القاضي عن طريق وضع صوص شوكلت ابيض أو بني وايضا رشه من السكر البودرة والعسل على حسب الطريقة المفضلة لأي شخص. وفي هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة التحضير بالخطوات وبأهم المكونات في الفقرة التالية
طريقة عمل عجينة لقمة القاضي
المكونات
- كوبان كبار من الدقيق الأبيض
- ملعقة كبيرة من النشا
- . كوب وربع ماء فاتر
- ربع ملعقة خميرة.
- وربع ملعقة فانيليا سائله.
- ملعقة واحدة من السكر.
- ربع ملعقه صغيره ملح.
- كوبان كبار من الزيت قلي.
مكونات القطر :
- كوب من السكر البني.
- نص ملعقة من الفانيليا.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير عجينة لقمة القاضي بالخطوات
- نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع كلا من الدقيق والنشا والملح والخميرة والملح والفانيليا والماء ونغلقهم وتشغل الخلاط ونستمر في الخلط حتى يصبح لدينا عجينة قوامها كريمي.
- نقوم بترك العجينة لتخمر لمدة ساعة إلا ربع مغطاة جانباً.
- نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ونتركه حتى يسخن.
- نضع الخليط في كيس بلاستيك ونقوم بقص أطراف الكيس وبعدها نقوم بالضغط على طرف الكيس العلوي وفي الأيد الاخري نقوم بقص طرف الكيس.
- نقوم بالضغط على الكيس من الأعلى ثم نقوم بقص العجينة بالمقص حسب الحجم المراد تناوله ونستمر في هذه الطريقة حتى يتم التخلص من الكمية.
- يتم تحضير الشربات في وعاء عن طريق وضع السكر وقطرات من الليمون والماء ونتركه على النار حتى يغلي وعند الفوران نقوم بغلق النار.
- نقوم بأخراج لقمة القاضي من الزيت ونضعها في الشربات ونتركها حتى تصفي تماماً.
- لقد ذكرنا في هذا الموقع سابقاً عم طريقة لقمة القاضي بالخطوات.
- نحضر وعاء التقديم ونقوم بوضع الزلابيه به.
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