لشعر جذاب.. اصبغي شعرك في المنزل بالحناء باللون البني واستمتعي بأحدث إطلاله

صبغ الشعر باللون البني بطريقة سهلة، الكثير من السيدات والفتيات يرغبون في التجديد من مظهرهم وذلك يتم من خلال اللجوء لتلوين الشعر، فتوجد العديد من الصبغات الكيميائية التي يتم استخدامها للحصول على اللون المطلوب ولكن هذه المواد تؤثر على الشعر بشكل كبير من تقصف وهيشان وتساقط للشعر، لذلك يبحثن العديد منهن على وصفات طبيعية لتلوين الشعر وذلك بمواد طبيعية دون أن تؤثر على صحة الشعر وجودته، فتوجد العديد من المواد الطبيعية التي يتم استخدمها للوصول للون المثالي دون أن تؤثر عليه ويعد اللون البني من أكثر الألوان التي تنجذب لها السيدات وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

صبغ الشعر طبيعياً باللون البني بطريقة سهلة

صبغ الشعر دائماً ما يلجأ إليها العديد من الأشخاص ويقومون بصرف مبالغ باهظة في صالون التجميل، للحصول على شعر جذاب ولون مميز، فيمكن صبغ الشعر في المنزل بمكونات طبيعية دون اللجوء للكوافير، يمكنك وبكل سهولة الحصول على اللون البني للشعر بمكونات بسيطة والتي تكون كالآتي:

يتم إحضار وعاء وتقوم بإضافة كل من كوب من الحناء.

إضافة خمس ملاعق من حليب جوز الهند.

يتم إضافة القليل من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

يتم خلط المكونات جيداً للحصول على خليط متجانس يسهل تطبيقه على الشعر.

تقوم بترك الخليط لعدة ساعات قبل استعماله تتجاوز ثلاث ساعات.

يتم تقسيم الشعر وتطبيق الخليط على كافة أجزاء الشعر بأكمله.

يترك عدة ساعات على الشعر للحصول على النتيجة المرغوب فيها.

تقوم بشطف الشعر جيداً وذلك للتخلص من بقايا الحناء.

تكرر الوصفة عدة مرات للوصول للون المثالي والذي يدوم طويلا.

فوائد الحناء للشعر عند المداومة على استعماله

للحناء فوائد عديدة والتي تتمثل في الآتي:

تمد الشعر بالتغذية المطلوبة وتعمل على تكثيف الشعر.

تخلص الشعر من العديد من المشاكل كتقصف الشعر وهيشان الشعر.

تعمل على تطويل الشعر وتمده بالمواد الضرورية له.

تقوم بتلوين الشعر بلون طبيعي يدوم طويلا.

آمنه تماماً على الشعر ولا تؤثر عليه.

كيفية الحفاظ على صبغة الشعر

عليك غسل الشعر مرتين أسبوعياً فقط.

عدم النوم والشعر مبلل.

مراعاة عدم تسريح الشعر وهو مبلل حتى لا يتساقط.

عليك غسل الشعر بشامبو مخصص لشعر المصبوغ.

عدم التعرض بكثرة لأشعة الشمس الضارة، حتى لا تبهت الصبغة ويتغير لونها.

عليك مراعاة عدم تعرض الشعر بكثرة للاستشوار والمكواة الحرارية.

في الختام فقد تعرفنا صبغ الشعر باللون البني بطريقة سهله وكذلك تعرفنا على طريقة إعداد هذه الوصفة ومكوناتها، وتعرفنا على فوائد الحنة للشعر عند تطبيقها على الشعر بأكمله.