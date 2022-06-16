طريقة عمل البسبوسة بالقشطة والعادية بالسميد فى البيت شهية ولذيذة

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البسبوسة هى من أفضل الحلويات المشهورة فى العالم كله، كما أن البسبوسة يفضلها الكبار والصغار لأن طعمها شهي ولذيذ ويمكن عملها فى المنزل بدل من شراؤها من الخارج لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة فى البيت. مكونات طريقة البسبوسة التقليدية: 2 كوب دقيق سميد.

2 كوب لبن الزبادي.

1 كوب سكر.

ربع كوب زيت ذرة.

3 ملاعق كبيرة جوز هند مبشور.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ربع ملعقة ملح. للتزيين: فستق أو لوز مقشر ومقطع إلي نصفين. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع دقيق سميد وجوز الهند المبشور، ووضع السكر، والبيكنج باودر، وبعدها نقوم برش الملح، وتقليبهم جيداً. نقوم بوضع ربع كوب زيت، وكوبين اللبن، ونقوم بعجنها باليد حتي تصبح عجينة لينة، نقوم بإحضار الصينيه ووضع البسبوسة وقطعها على الشكل الذي تريده، وكل قطعة حبة أو اثنين من الفستق العادي، أو اللوز. يمكن الإستغناء عن اللبن بكوبين من الحليب الدافئ وإضافة عصير الليمون وحده وتركه ساعتين وبعدها إستعمال اللبن. نقوم بإحضار صينية ودهنها بالزيت ونقوم بوضع الخليط ونبسطه لا تزيد سماكته عن 2 سم حتي نقوم تسويتها باليد ونقوم بتركها لمدة 15 دقيقة قبل تسويتها. بعد مرور 15 دقيقة نقوم بوضعها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة حتي يحمر الوجه. مكونات بسبوسة بالقشطة: 1 كوب ونص سميد ناعم.

1 كوب ونص حليب بودرة.

1 كوب وربع سكر بودرة.

1 ملعقة صغيرة ونص بيكنج باودر.

إصبع واحد زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

3 علبة قشدة.

7 علب قشدة حجم صغير، الحشو.

1 كوب واحد قطر.

فستق حلبي للتزيين. طريقة التحضير: نقوم باحضار وعاء ووضع الزبدة، ووضع السميد، والحليب البودرة، والسكر البودرة، والبيكينج باودر ونقوم بتقليبهم باليد. نقوم 3 علب قشطه حتي يصبح كالعجينه الطرية نقوم بإحضار الصينية ووضع نص المزيج بعد دهن الصينية بالقليل من الزبدة. نقوم بخفق القشطه بمعلقة حتي تصبح سائلة ونقوم بإضافتها فوق البسبوسة نضع نصف العجينة فوق القشطة نقوم بوضعها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 إلى 35 دقيقة ونقوم بإخراجها ونقوم بوضع القطر عليها وتزيينها من فوق بالفستق الحلبي ونقدمها. مكونات بسبوسة التمر: 2 كوب سميد خشن.

1 كوب سميد ناعما.

1 كوب سكر.

ربع كوب جوز هند ناعم.

نص ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

4 ملاعق كبيرة سمن.

1 كوب واحد حليب.

2 كوب تمر، مقطع بالطول.

2 كوب قطر ساخن. طريقة التحضير: نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنها بالسمن وندعها جانباً وفي الخلاط الكهربائي ووضع السميد الخشن، والسميد الناعم، والسكر وجوز الهند، و بيكربونات الصودا، والسمن، والحليب، ونقوم بضربهم على السرعة 2 لمدة 3 دقائق حتي تصبح خليط بسبوسة. تستعمل ملعقة بلاستيك عريضة في الصينية ونسوي السطح حتي يكون متساوي ونقوم بتوزيع التمر في نصف البسبوسة نقوم بتركه لمدة ساعة، نقوم بوضع الرف الشبكي في الفرن وتسخين الفرن على درجة حرارة 180 نقوم بوضع الصينية لمدة 25 دقيقه حتي يحمر القاع وسط البسبوسة. نقوم بإخراج البسبوسة من الفرن ووضع القطر عليها وهي ساخنة على البسبوسة نقوم بتركها حتي تبرد ونقوم بقدمها في أطباق التقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة والعادية بالسميد فى البيت شهية ولذيذة - ثقفني

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