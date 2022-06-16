بثلاث بيضات حضري الكيكة الإسفنجية الهشة اللذيذة في المنزل بكل سهولة

الكيكة الإسفنجية ، تعتبر من الحلويات الهشة واللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر حيث أنه يمكن عملها بالبرتقال او عادية أو بالشربات أو الليمون وغيرها من النكهات، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، حيث أنه يمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها بدل من شرائها من المحلات، وتعتبر من الحلويات التي من السهل عملها كوجبة إضافية، ويمكن عملها في المناسبات والاعياد والافراح ويمكن عملها بالكريمة أو الشوكولاتة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الكيكة الإسفنجية

تتكون الكيكة الإسفنجية الهشة من بعض المكونات اللذيذة التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

3 بيضات كبيرة.

كوب ونصف من السكر.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

رشة صغيرة من الملح.

كوب إلا ربع من الزبدة.

مقدار كوب من الحليب.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية اللذيذة الهشة في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الدقيق المخول والملح والبيكنج صودا والبيكنج بودر وتقليب المكونات جيداً. ثم تحضير إناء ونضع به البيض والسكر والفانيليا وتخفق المكونات جيداً حتي نحصل على قوام كريمي ومتجانس. نضيف بعد ذلك الزبدة مع الاستمرار في الخفق حتي تمتزج المكونات معاً. بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. ثم نضيف خليط الدقيق السابق الي البيض بالتدريج ونخفق ونضيف الحليب ونخفق حتي الحصول على قوام الكيك. بعد ذلك تحضير قالب كيك وندهنها بالسمنة ونرش عليها القليل من الدقيق. نصب خليط الكيك في القالب وتدخلها الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها لمدة نصف ساعة تقريباً. ثم نخرج القالب من الفرن ونتركها تبرد وتقطع وتقدم مع كوب الشاي أو اللبن بالهنا والشفا.

سر نجاح الكيكة

يجب وضع البيض والفانيليا وتشغيل المضرب والخفق الجيد لمدة خمس دقائق حتي يصبح الخليط هش ويشبة الريم ثم بعد ذلك نضع السكر مع الاستمرار في الخفق حتي يذوب السكر ويفضل استخدام السكر الأبيض وليس البني، ثم بعد ذلك نضيف الدقيق بعد خلطه مع البيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي.