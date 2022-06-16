طريقة عمل حلوى التيراميسو بدون بيض أو كريمة أو فرن أحلي وأطعم حلى بارد و سريع

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طريقة تحضير حلوى التيراميسو، مع دخول فصل الصيف يكثر البحث كثيرًا عن طريقة تحضير الحلويات الباردة السريعة التي تساعد على طراوة الجسم وتعطي له حالة من البرودة، كما أن جسم الإنسان يفقد الكثير القيم الغذائية في الحر الشديد ويحتاج إلى الأكثر من المشروبات الباردة وشرب الماء بكثرة، وتناول السكريات، ولأن الأمهات والسيدات يعانون دائماً من تحضير الطعام كل يوم و يبذلون مجهود كبير في تحضير الطعام، حرصنا على تقديم أشهى وأحلى الحلويات الجديد الباردة وهي حلوى التيراميسو لن تحتاج منك سوى 10 دقائق فقط في تحضيرها كما أن مكونات بسيطة جدًا ومتوفرة في جميع المنازل بدون إضافة بيض أو زبدة او كريمة على البارد لن تحتاج فرن. مقادير التراميسو 2 لتر من الحليب.

كوب من سكر.

باكيت الفانيليا.

ملعقة طعام دقيق.

كوب نشا.

نصف كوب من الجبن الكريمي.

من 18 إلي 20 قطعة من بسكويت. تسقية التيراميسو 6 معالق قهوة سريعة الذوبان.

3 معالق من سكر.

2 أكواب من الماء. طريقة تحضير التيراميسو في البداية نحضر خليط الكريمة نأتي بوعاء كبير ونقوم الحليب والدقيق والسكر.

نقلب هذه المكونات بالمضرب اليدوي مع بعضهم جيدًا ثم نضيف كوب من النشا ثم نقوم بخلط المكونات جيداً على البارد حتى يذوب النشا مع الحليب تماماً.

بعد ذلك نقوم بوضع الوعاء على نار متوسطة ونستمر في خلط المكونات على النار مع التقليب المستمر حتى يبدأ القوام يثقل.

نضيف الجبنة الكريمة على الخليط ونقوم بضرب المكونات جيداً حتى يصبح لديك خليط كريمي وناعم.

بعد ذلك نحضر خليط البسكويت نصغ في وعاء 2 كوب من الماء و قهوة سريع الذوبان و السكر ونخلطهم جيدًا مع بعضهم حتى يذوب السكر والقهوة.

نأتي بأكواب زجاج أو صينية بايركس ونقوم بتوزيع رشة م الزيت بداخله لكى لا يلتصق البسكويت في الصينية.

بعد ذلك نقوم بوضع قطع البسكويت في الخليط القهوة ثم نقوم برص الصينية أو الأكواب ونعمل طبقة من البسكويت.

ثم نقوم بفرد طبقة من الكريمة ثم طبقة من البسكويت المسقي بخليط القهوة ويمكن إضافة صوص الشوكولاته بين الطبقات.

نستمر هكذا حتى ننتهي من الكمية.

تغطى حلوي الترميسو ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك وتبرد.

بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونقوم بتزينها بصوص الشوكولاتة او بوضع رشة من الكاكاو على الوجة ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل حلوى التيراميسو بدون بيض أو كريمة أو فرن أحلي وأطعم حلى بارد و سريع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل حلوى التيراميسو بدون بيض أو كريمة أو فرن أحلي وأطعم حلى بارد و سريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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