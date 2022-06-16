نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير الدوريتوس المقرمش في البيت بكوباية واحدة من الدقيق لأروع مذاق وبأبسط طريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدوريتوس المقرمش في البيت ، يعتبر الشيبس والدوريتوس من المسليات التي يلجأ الجميع إلى تناولها في أوقات السهرة والمذاكرة من أجل التشجيع على إكمال اليوم أو العمل المطلوب، ونظرًا لأن تلك المنتجات تباع بكميات بأسعار عالية أولًا وغير صحية للأطفال والكبار لاحتوائها على الألوان الصناعية والنكهات الغير طبيعية، فأن ربات البيوت تسعى في الوقت الحالي إلى تحضيرها في المنزل بكل بساطة، لأنها لا تحتاج سوى إلى مكونات بسيطة جدًا تتوافر في كل منزل، فالدوريتوس يمكن إعداده باستخدام كوب واحد من الدقيق مع إضافة التوابل المطلوبة سواء كانت حارة أو عادية لتصبح مناسبة للأطفال، والشيبس أيضًا يمكن تحضيره باستخدام واحدة من البطاطس وتناولها مع الصوص المفضل.

الدوريتوس المقرمش في البيت

يحب الأطفال دائمًا تناول المسليات التي تباع في السوبر ماركت على هيئة شيبس أو دوريتوس وغيرها من المقرمشات، ولذلك تفضل ربات البيوت إعدادها في المنزل، للتأكد من خلوها من المواد الحافظة التي تضر الجسم بصورة كبيرة، وخاصة وهو يمكن إعداده بدون أي تكاليف إضافية وبدون أي مكونات صعبة.

ويمكن تحضير شيبسي الدوريتوس والاستمتاع به في المنزل عن طريق إحضار المكونات التالية :

كوب من الدقيق.

معلقة من الملح.

ماء حسب الرغبة.

معلقة من البيكنج بودر.

رشة من الزعتر.

رشة من الكركم.

نصف معلقة من البابريكا.

نصف معلقة من السكر.

خطوات إعداد شيبس الدرويتوس

في إناء مناسب عميق يضاف الدقيق المنخول جيدًا وبعدها الزعتر والكركم والملح والسكر والبابريكا.

تخلط كافة المكونات سويًا مع التأكد من تجانسها تمامًا.

يضاف الماء بصورة تدريجية للحصول على عجينة متماسكة وهشة.

تترك العجينة لمدة نصف ساعة أو أكثر لكي تختمر وترتاح.

تقطع العجينة إلى دوائر صغيرة وبعدها تأخذ كل دائرة وتفرد باستخدام النشابة.

في مقلاة على النار بدون وضع الزيت بداخلها وتوضع الشرائح وتقلب على الجانبين حتى تجمد قليلًا.

تقطع دوائر العجين على شكل مثلثات.

في طاسة على النار يوضع الزيت بداخلها ويترك حتى يسخن، وبعدها توضع الشرائح وتقلب حتى تحصل على لون.

تخرج رقائق الدوريتوس على مناديل المطبخ الورقية من أجل التخلص من الزيت الزائد.

تكرر الخطوات حتى الانتهاء من كافة الكمية المتواجدة.

ومن الممكن تناول الدوريتوس مع صوص الجبنة الذي يمكن تحضيره منزليًا أيضًا عن طريق خلط كل من :

نصف كوب من الجبنة المبشورة.

معلقة من الزيت النباتي.

معلقة من الفلفل الحلو.

نصف معلقة من الفلفل الحار.

معلقة من الملح.

وتقلب كافة المكونات مع بعضها البعض ويغمس بها الدوريتوس أثناء تقديمه وبالهناء والشفاء.

الدوريتوس من المقرمشات الأكثر رغبة في التناول بين الكبار والصغار، حيث أنها من الأكلات التي يمكن تقديمها بجانب الوجبات الرئيسية واستخدامها كوجبة منفصلة مع أي صوص مفضل سواء كان سواء الجبنة أو الكاتشب أو أي أنواع من الصوصات التي يتم إعدادها خصيصًا لتناولها مع الوجبات، ونظرًا لحاجة الامهات في تلك الأيام إلى تحضير المزيد من المقرمشات لتقديمها إلى أفراد أسرتها تزامنًا مع أوقات الإجازة الصيفية فأن الدوريتوس يعتبر الخيار الأمثل بالنسبة لهم بدلًا من القيام بشرائه من الخارج بأسعار عالية وفي الوقت ذاته بمكونات غير مضمونة.