لتسمين الخدود.. اصنعي كريم منزلي من الزبادي والخميرة لتسمين الوجه والخدين

الخميرة والزبادي لتسمين الوجه، يوجد العديد من السيدات والفتيات اللاتي يتعرضن لنحافة زائدة في الوجه وتسبب لهم الإحراج والإزعاج بشكل كبير، لذلك يلجأ معظمهن للمواد الكيميائية عالية الأسعار التي عند استخدامها لفترة قصيرة يحصلون على النتيجة المرغوب فيها وسرعان ما تسبب لهم مشاكل عديدة بعد ذلك، فيقوم العديد منهن بالبحث عبر الإنترنت عن وصفات طبيعية بمكونات آمنه تماما على الوجه لا تسبب لهم مشاكل، فتعد الخميرة من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد في تسمين الوجه ويمكن تناولها كأقراص لزيادة الوزن فهي مفيدة جدا ويمكنك إعداد وصفات سهلة وسريعة باستخدامها هي ومواد طبيعية أخرى وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

الخميرة والزبادي لتسمين الوجه

يمكنك وبكل سهولة تحضير وصفة بمكونات بسيطة لتسمين الوجه وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء ونضيف كل من ملعقتين من الخميرة الفورية ونضع عليهم ملعقتين من الزبادي وملعقة من العسل وبضع قطرات من الليمون.

نقوم بخلطهم جيدا للوصول لخليط متجانس ونقوم بفرد هذا الخليط على الخدود وتركة نصف ساعة وغسل الوجه جيداً بعد ذلك وتكرر العملية عدة مرات للوصول للنتيجة المرغوب فيها.

يتم كذلك إحضار وصفة سهلة وسريعة من مكونان وهما الخميرة والبيكنج بودر والمضاف إليهم القليل من زيت الزيتون ويتم خلطهم للوصول لخليط متجانس ويتم وضع هذا الخليط على الخدود لمدة لا تقل عن نصف ساعة ويتم غسل الوجه جيدا وتكرر تلك الوصفة للوصول للنتيجة المرغوب فيها ولاحظي الفرق من أول استخدام.

طريقة أخرى لوصفة الخميرة

يمكنك إعداد وصفة بمكونان فقط والحصول على نتيجة رائعة من خلال خلط كل من الخميرة والزبادي بنسب متساوية والقيام بتطبيقهم على الوجه لمدة لا تقل عن نصف ساعة وبعد ذلك تقوم بغسل الوجه جيدا وتستخدم عدة مرات للحصول على النتيجة المرغوب فيها.

فوائد كل من الخميرة والزبادي للوجه

يمكنك الحصول على وجه مثالي من خلال استعمال كل من الخميرة والزبادي فهما لهم فوائد عديدة والتي تكون كالآتي:

تمنحك الخميرة عند المداومة على استعماله للوجه تسمين للخدود وتفتيح وتخلصك من ترهلات الوجه وتعمل كبوتكس طبيعي للوجه لا يسبب لها أي مشاكل كباقي المواد الكيميائية.

تعد الزبادي من المواد الطبيعية الرائعة التي تدخل في العديد من الوصفات الطبيعية فهي تمنح البشرة نعومة وترطيب وتخلصك من اسمرار الوجه والتصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس باستمرار وتخلصك من التجاعيد وتؤخر ظهورها في الوجه.

في الختام فقد تعرفنا على الخميرة والزبادي لتسمين الوجه ومكونات الوصفة الطبيعية وطريقة تحضيرها، وكذلك تعرفنا على فوائد كل من الزبادي والخميرة للبشرة للحصول على وجه خالي من المشاكل.