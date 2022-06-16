نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الشوكولاتة اليومية بطريقة بسيطة في البيت في المقال التالي

تعد كيكة الشوكولاتة اليومية من أسهل أنواع الكيك، وحيث تعتبر من الحلويات سهلة التحضير، كما انها تتميز بأنها لها فوائد غذائية عالية، وهي من الحلويات المغذية للجسم لاحتوائها على الشوكولاتة، وحيث يعد الكيك من الحلويات المناسبة في المناسبات المختلفة أو للضيوف، كما أن الكيك بأنواعه مفضل عند الكثير من الاطفال من والكبار أيضاً، ويتم اعداده بطرق مختلفة ونكهات مختلفة أيضاً، وسوف نعرض لكم الآن طريقة عمل كيكة الشوكولاتة اليومية الهشة بطريقة اقتصادية في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل كيكة الزبادي اليومية الهشة المكونات: أثنين كوب من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من السكر الأبيض الناعم.

كوب واحد من الشوكولاتة.

أثنين ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

أثنين ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

ذرة من ملح الطعام حسب الرغبة.

عدد ثلاث حبات من البيض.

ثلث كوب من زيت الذرة. طريقة التحضير: الخطوة الأولى قومي بإحضار إناء مناسب ثم ضعي فيه كوب واحد من السكر الأبيض الناعم مع ثلاث حبات من البيض وبعد ذلك يتم خفق الخليط بإستخدام المضرب الكهربائي حتي يصبح لدينا قوام كريمي هش. الخطوة الثانية قومي بإضافة ثلث كوب من زيت الذرة مع الاستمرار في الخفق باستخدام المضرب الكهربائي ثم قومي بإضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة مع أثنين ملعقة صغيرة من بشر الليمون ثم بعد ذلك يتم خلط أثنين كوب من الدقيق الأبيض مع أثنين ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا يتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض ثم ضعي خليط الدقيق على خليط البيض وبعد ذلك يتم وضع كوب واحد من الشوكولاتة ثم نخفق جميع المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتى يمتزج تماماً. الخطوة الثالثة قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن مدهونة بالقليل من الزبدة ومرشوشة بالدقيق من القاع وجميع اجزاء الصينية ثم اسكبي الخليط في صينية بعد ذلك قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. الخطوة الرابعة قومي بإدخال صينية الكيك إلى الفرن لمدة 40 دقيقة حتى ينضج الكيك تماماً وبعد ذلك قومي بإخراج صينية الكيك من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً ثم بعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم لأسرتك. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة اليومية بطريقة بسيطة في البيت - ثقفني

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